Виктор Бабарико не смог прямо ответить на вопрос, чей Крым

Экс-политзаключенный заявил, что для него «нецелесообразно» отвечать на вопрос о принадлежности полуострова.

Экс-глава «Бегазпромбанка» Виктор Бабарико, освобожденный 13 декабря из тюрьмы и вывезенный в Украину, не смог конкретно ответить на вопрос украинского блогера Владимира Золкина о принадлежности Крыма.

Интервью с экс-политзаключенным блогер опубликовал на своем YouTube-канале.

«Это вообще сложнейший вопрос (о принадлежности Крыма. – Прим.) Если обращаться к истории, это вообще тьма такая, что я на этот вопрос не готов ответить то же самое. Ответ мой 2020-го года… Меня за него раскритиковали за незнание истории, поэтому я умолк и сказал: Не знаю. <...> С точки зрения, наверное, юридической, Крым (если там не отменены договора, когда его там присоединяли), то… да. В деталях тоже буду избегать ответ на прямой вопрос, потому что, опять же, если я скажу про референдум, то мне скажут о юридической несостоятельности этого референдума. <...> Я не готов это комментировать в публичном пространстве. Давайте сделаем таким ответ», – сказал Бабарико.

Экс-банкир добавил, что это его внутрення позиция (о принадлежности полуострова. – Прим.). Он сообщил, что для него нецелесообразно сейчас отвечать на этот вопрос прямо. Бабарико также отметил, что в этом вопросе на него никто не давит.

Также экс-банкир не смог ответить на вопрос, кто на кого напал, сославшись на недостаток информации относительно войны РФ против Украины.

Кроме этого, Бабрико заявил, что не может представить себе военный конфликт между РФ и Беларусью. По его словам, причин для конфликта между странами нет.

Напомним, в мае 2020 года Виктор Бабарико назвал Крым греческим. «Есть такой популярный вопрос, чей Крым. Есть красивый ответ — греческий», — ответил экс-банкир на вопрос «Нашай Нівы» о принадлежности полуострова.

Отметим в сентябре 2020 года бывшая глава предвыборного штаба Мария Колесникова в интервью украинскому изданию Lb.ua заявила, что согласна с официальной позицией режима Лукашенко по поводу принадлежности Крыма. «Думаю, что вы ее знаете. Де-факто Крым — это территория России, де-юре — это территория Украины», — сказала тогда Колесникова.

Виктор Бабарико до мая 2020 года возглавлял «Белгазпромбанк», белорусскую дочку «Газпромбанка», который, в свою очередь, принадлежит российскому «Газпрому». Свою должность Бабарико покинул после объявления о намерении принять участие в президентских выборах в Беларуси.

