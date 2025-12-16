Алесь Беляцкий: Для нас стратегически важно, чтобы Украина победила в этой войне 2 16.12.2025, 21:57

Алесь Беляцкий

Фото: RFE/RL

Тогда Беларусь сохранит свою независимость и станет частью ЕС.

Освобожденный из тюрьмы и вывезенный с повязкой на глазах в Литву нобелевский лауреат Алесь Беляцкий в Вильнюсе дал большое интервью «Радыё Свабода». Что он рассказал о войне в Украине?

— Алесь, как в 2022 году вы узнали о нападении России на Украину? Знали ли вы о том, что вторжение происходило и с территории Беларуси, что Беларусь была втянута?

— Мы тогда находились в СИЗО, и в нашей камере был телевизор. Мы, безусловно, смотрели всё, что разворачивалось накануне войны, и уже по самой атмосфере, по той информации, которую давали российские пропагандисты в таких программах, как «60 минут», было понятно, что неизбежно надвигается война. Для меня это стало очевидно примерно за полтора месяца до войны, с начала 2022 года. Была Олимпиада, она немного отодвинула начало войны, звучали обращения к Путину — не начинай, пока идёт Олимпиада. Как только она закончилась, начались военные действия.

Всё это было драматично — очень, и трагично — очень. Было понятно, что происходит крайне агрессивная попытка возрождения российской империи, о чём я десятки раз говорил и раньше, вспоминая войну в Грузии, Приднестровье и само сужение демократического пространства, демократических возможностей для работы политических партий и общественных организаций. В России это происходило год за годом. Поэтому, когда началась война, это было страшно и трагично. Я понимал, что это очень сильно отразится на нашей судьбе. Но что мы могли там сделать? Только смотреть и стараться получить, выудить хоть какую-то информацию, слушая и читая между строк. И белорусские новости, и российские давали информацию со своей точки зрения. Сведения о том, что российские войска прошли через белорусскую границу, появились в российской передаче «60 минут» фактически сразу: они показывали эти кадры — как танки проходили через белорусские пограничные переходы на территорию Украины, и кто-то из белорусских пограничников или таможенников снимал эти танки.

Потом появилась информация о ракетных ударах с территории Беларуси. Затем появились непонятные и ничем не оправданные объяснения Лукашенко, что мы, мол, таким образом оборонялись, потому что по нам якобы хотели ударить, что это был наш упреждающий удар — какая-то глупость. Стало понятно, что мы всё больше и больше в это втягиваемся. Я с большим беспокойством и тревогой думал о том, что, не дай Бог, Беларусь втянут в полномасштабное участие, если белорусская армия будет вынуждена принять участие в этих событиях. Учитывая, что частично были оккупированы и Житомирская область, и Киевская, подключение белорусов стало бы страшной трагедией, потому что военные конфликты, войны не заживают и не забываются людьми. Мы знаем, насколько хорошо украинцы относились к белорусам на протяжении всех десятилетий до войны. Но когда начинается война, агрессия со стороны Беларуси против Украины, залечить эти шрамы будет невозможно ещё десятилетиями. Они есть и сейчас, но могли бы быть куда страшнее — то, что остаётся после войны на десятилетия.

Думаю, что это в определённой степени остановило и Лукашенко — помимо того, что он прекрасно понимал: тогда юг Беларуси тоже оказался бы под ударом, горели бы и НПЗ в Мозыре, и заводы в Бресте. Здесь сыграл роль и экономический фактор, потому что о политических последствиях они иногда думают в последнюю очередь. Но опасность полного втягивания Беларуси в полномасштабную войну, агрессию сохранялась на протяжении нескольких лет. Лишь в последние месяцы Лукашенко стал говорить иначе: что мы мирная страна, что мы хотим мира. Это даёт надежду, что до окончания этой страшной войны Беларусь не станет её полномасштабным участником.

— В Украине шла дискуссия, в ходе которой некоторые освобождённые белорусские политзаключённые не могли однозначно сказать, кто напал и кто является агрессором. Было ли вам там, в колонии, понятно, кто несёт ответственность за эту войну?

— Мне трудно говорить за других политзаключённых, потому что это очень разные люди, очень широкий спектр. Иногда это совсем простые люди, не имеющие высшего образования, политического опыта; для многих участие в массовых протестах 2020–21 годов стало вообще первым политическим опытом. Я не берусь судить или давать оценки, но что касается тех заключённых, с кем я имел контакты, то, безусловно, мы всё прекрасно понимали — кто является агрессором, в какой ситуации находится Украина и почему для Лукашенко было важно, чтобы Россия победила Украину, чтобы там снова появился «советский мордор».

Потому что он боялся — так же, как и Путин боится — примера успешной демократической трансформации соседней страны, который мог бы стать заразительным образцом для России и для Беларуси. Они этого страшно боятся. Как в XVIII веке Пруссия, Россия и Австрия делили Речь Посполитую, то одной из причин было (Екатерина II писала об этом), что мы, Великое княжество Литовское, в том числе белорусы, — рассадник демократической заразы, и нам это не нужно. Эта агрессия XVIII века фактически повторилась и сейчас — поэтому и Лукашенко принимал в этом участие. Потому что для сохранения тоталитарной, постсоветской системы им необходимо расширение поля её влияния.

А для нас, для демократической части белорусского общества, чрезвычайно важно, чтобы Украина оставалась независимым государством, демократическим государством, государством — членом Европейского союза. Тогда и у нас появляются перспективы отбиться от этой российской империи, сохранить свою независимость и в конечном итоге стать частью европейского сообщества. Репрессии в Беларуси продолжаются, и ситуация сейчас значительно хуже, чем когда-либо была, — и в законодательном плане, и в военном, и ядерное оружие, и изменение так называемой Конституции, когда Беларусь перестала быть нейтральным государством, — всё направлено на то, чтобы сохранить в Беларуси существующую власть, систему власти, каркас этой постсоветской системы. Но всё это строится на песке, на зыбкой основе, потому что рядом есть совершенно другой пример. Рядом будет независимая Украина, член Евросоюза, если украинцы добьются — а я в это верю — тех целей и задач, которые сейчас стоят перед украинским обществом.

Представьте себе: Беларусь со всех сторон будет окружена странами Европейского союза. Это совершенно иная ситуация, даже по сравнению с той, что была до 2020 года. Вот почему агрессоры и начинали эту войну. Я уже не говорю «Украина — член НАТО» — это отдельный, дискуссионный вопрос. Влияние Европейского союза будет, и, хотя власти Беларуси стремятся остановить это влияние, оно будет непреодолимым. Для нас стратегически важно, чтобы Украина победила в этой войне, стратегически победила. Это тяжело, с потерей территорий, но стратегически они побеждают, потому что Путин не добивается своего. А его цель — уничтожить эту страну.

Как этого можно не понимать, давая комментарии вроде «а что это за война», «а кто выигрывает», — я не знаю, как это можно понять. Значит, люди не занимаются никаким анализом. В тюрьме информация ограничена, но ты же смотришь российское телевидение, видишь какие-то факты, которые там происходят, и из этих фактов, отбрасывая комментарии, сам можешь делать выводы о том, что там происходит — вот и всё.

