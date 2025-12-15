Украинские СМИ: Бабарико и Колесникова отказались говорить о своем отношении к войне 49 15.12.2025, 9:00

10,436

Фото: Getty Images

Они сослались на недостаток информации.

Украинские СМИ обратили внимание на пресс-конференцию освобожденных белорусских политзаключенных, которая прошла 14 декабря. Медиа сделали акцент на том, что освобожденные белорусские политзаключенные отказались говорить о своем отношении к войне России против Украины, сославшись на недостаток информации.

Пресс-конференция Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Владимира Лабковича и Александра Федуты прошла в Чернигове:

— «В тех условиях, в которых мы находились, доступ к информации был крайне ограничен. Мы получали информацию только из белорусских государственных СМИ — я сейчас не говорю, правдива она или нет, но она была односторонней. Поэтому комментировать и давать оценки, зная позицию только одной стороны, бессмысленно», — сказал банкир Виктор Бабарико, которого не допустили до выборов президента Беларуси в 2020 году.

Председатель его штаба Мария Колесникова заявила, что сочувствует и разделяет «потери Украины, потери России и всех, кто страдает здесь». Также среди тех, кого она поблагодарила за свое освобождение, был «Александр Григориевич».

Ни один из четырех участников мероприятия не выразил прямой поддержки белорусским добровольцам, воюющим в Украине, в среднем сославшись на то, что «война — это плохо».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com