закрыть
15 декабря 2025, понедельник, 9:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские СМИ: Бабарико и Колесникова отказались говорить о своем отношении к войне

49
  • 15.12.2025, 9:00
  • 10,436
Украинские СМИ: Бабарико и Колесникова отказались говорить о своем отношении к войне
Фото: Getty Images

Они сослались на недостаток информации.

Украинские СМИ обратили внимание на пресс-конференцию освобожденных белорусских политзаключенных, которая прошла 14 декабря. Медиа сделали акцент на том, что освобожденные белорусские политзаключенные отказались говорить о своем отношении к войне России против Украины, сославшись на недостаток информации.

Пресс-конференция Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, Владимира Лабковича и Александра Федуты прошла в Чернигове:

— «В тех условиях, в которых мы находились, доступ к информации был крайне ограничен. Мы получали информацию только из белорусских государственных СМИ — я сейчас не говорю, правдива она или нет, но она была односторонней. Поэтому комментировать и давать оценки, зная позицию только одной стороны, бессмысленно», — сказал банкир Виктор Бабарико, которого не допустили до выборов президента Беларуси в 2020 году.

Председатель его штаба Мария Колесникова заявила, что сочувствует и разделяет «потери Украины, потери России и всех, кто страдает здесь». Также среди тех, кого она поблагодарила за свое освобождение, был «Александр Григориевич».

Ни один из четырех участников мероприятия не выразил прямой поддержки белорусским добровольцам, воюющим в Украине, в среднем сославшись на то, что «война — это плохо».

Написать комментарий 49

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук