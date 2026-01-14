Мнимое величие Леонид Невзлин

14.01.2026, 16:47

Как операция США в Венесуэле обнажила слабость мафиозной России.

За событиями в Венесуэле сегодня внимательно следят не только в Вашингтоне, но и в столицах авторитарных режимов по всему миру. Фактическое устранение Мадуро стало не просто внутренним кризисом одной страны, а наглядной демонстрацией более важного факта: Россия не способна гарантировать безопасность даже тем диктаторам, которых годами называла своими союзниками.

Венесуэла долгое время рассматривалась как пример «защищенного режима» — государства, встроенного в антизападную ось, опирающуюся на поддержку Москвы, теневые финансовые схемы и обход санкций. Каракас служил удобным хабом для сомнительных операций, но в критический момент эта инфраструктура не спасла режим. Россия оказалась неспособной ни предотвратить американскую операцию, ни повлиять на ее исход.

Это разрушает один из ключевых мифов кремлевской пропаганды — миф о «мафиозной крутости» России, о ее якобы особой способности удерживать своих клиентов у власти. На практике эта «крутость» оказывается пшиком. Венесуэла лишь дополняет уже знакомую картину Сирии и Ирана, где громкие заявления Москвы раз за разом расходятся с реальностью.

Россия может участвовать в разрушении, но не способна обеспечить стабильность. Может зарабатывать на хаосе, но не умеет его контролировать.

«Крышевание» — в целом типичный бизнес мафии. И то, что путинский режим в очередной раз потерпел провал, является наглядным сигналом для действующих и потенциальных клиентов Кремля задуматься над надежностью такой «дружбы».

Современная Россия — это не вертикаль власти и не геополитический гарант. Это мафиозная система, паразитирующая на слабых режимах, выкачивающая из них ресурсы и деньги, но не предлагающая ничего взамен. Ни безопасности. Ни устойчивости. Ни даже действенного военного потенциала.

В России закон — фикция. На самом деле работают «понятия», личная лояльность и клановая принадлежность. Государственная машина обслуживает не общественные интересы, а обогащение узкой группы, прикрытой гербом и гимном. Эта система не экспортирует порядок — она экспортирует коррупцию, теневые схемы и зависимость.

Именно об этом подробно говорится в книге «Мафиозное государство: как Россия не смогла стать демократической», вышедшей под моей редакцией, — о том, как криминальные практики были встроены в самую ткань российского государства, как силовые структуры превратились в инструмент передела рынков, а теневая экономика стала основой политической стабильности режима. Нелегальный бизнес — естественная среда существования этой системы.

Ошибочно считать, что речь идет лишь о личном обогащении. Эти деньги — топливо политической машины. Наркодоллары, доходы от торговли оружием и контрабанды работают на внешнеполитические авантюры. Но и здесь миф о могуществе рушится. Россия зарабатывает на войне, но не умеет ее выигрывать.

Показательный пример — Виктор Бут, российский «торговец смертью». Его деятельность была возможна только при государственном прикрытии. Самолеты, маршруты, клиенты — все функционировало как параллельная дипломатия. Обмен Бута в 2022 году Кремль преподнес как триумф. На самом деле это был жест мафиозного государства, которое защищает своих исполнителей, но не способно защитить даже собственных союзников.

Наркотики и оружие — только верхушка айсберга. Под водой — проституция, игорный бизнес, контрабанда, фиктивные тендеры, отмывание денег через госконтракты. Это параллельная экономика, ставшая основой реального бюджета правящего клана. Эти средства не просто оседают в офшорах — они направляются на финансирование агрессии. Официальный военный бюджет — лишь фасад. Реальные расходы покрываются из «черных» источников.

Но даже эти ресурсы не превращаются в силу. Российское оружие, которым Кремль пытается торговать и запугивать, все чаще оказывается устаревшим, неэффективным и переоцененным. Россия продает миф о своей мощи, но на поле боя и в кризисных ситуациях этот миф рассыпается.

История с венесуэльским режимом это ясно показала. Россия может годами выкачивать деньги, участвовать в схемах и изображать влияние. Но в момент реального испытания она не способна дать ничего — ни защиты, ни результата, ни будущего.

Россия сегодня — это не деградация, а трансформация. Государство превратилось в преступный синдикат, где министры — «смотрящие», генералы — логисты теневых потоков, а президент — крестный отец. И пока эта структура существует, война будет продолжаться. Потому что для них война — это бизнес.

Отношение к России как к мафиозному государству — не просто лозунг, а политическая необходимость. Это шаг к санкциям против всей системы, аресту активов, международным расследованиям. Потому что перед нами не гарант безопасности и не «альтернатива Западу». Перед нами мафия с ядерным арсеналом.

Леонид Невзлин, «Гордон»

