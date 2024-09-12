Живущий в США айтишник из EPAM посетил Беларусь 5 12.09.2024, 13:08

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Артур Мемех

Теперь ему грозит до семи лет колонии.

Артур Мемех переехал в США весной 2020 года. Похоже, что его задержали, когда он решил навестить родственников в Беларуси. Вскоре начнется суд, пишет «Наша Ніва».

Артуру Мемеху 33 года. Он минчанин. В 2013 году окончил Беларусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, но уже с третьего курса пошел работать в EPAM.

В EPAM Артур дорос до должности senior software engineer — это что-то вроде ведущего инженера в беларусской системе. А в марте 2020 года, перед самым началом эпидемии ковида, он релоцировался в США на ту же должность в офис EPAM в городе Уихокен, который находится в штате Нью-Джерси, но очень близко от Нью-Йорка.

Артур любит путешествовать, он объездил много городов США.

Последний раз он был онлайн в соцсетях в конце прошлой осени. Похоже, что Мемех решил посетить Беларусь в конце 2023 года или начале 2024 года и был задержан.

Артура начинают судить 23 сентября 2024 года. Обвиняют в «содействии экстремистской деятельности» (ч. 1 и ч. 2 ст. 361−4 УК). Судить его будет Александр Руденко.

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