Роналду жестко ответил на критику экспертов 12.09.2024, 22:01

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Криштиану Роналду

Португальский футболист назвал критиков крысами.

Звезда саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, как реагирует на критику экспертов.

В интервью YouTube-каналу Rio Ferdinand Presents, который ведет бывший одноклубник Роналду по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, португалец заявил, что для него главное — любовь болельщиков, а не мнение экспертов.

«Люди всегда обращают внимание на худшее, а не на лучшее. И что же теперь? Мне закончить карьеру из-за того, что меня критикуют две крысы?

Мир любит меня, болельщики любят меня — это моя мотивация продолжать играть в футбол. Люди любят меня. Мой блеск не исчезнет из-за того, что два человека с телевидения, которых никто не знает, критикуют меня», — сказал Роналду.

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