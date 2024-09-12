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Чем Украина атаковала А-50, Су-57 и РЛС «Воронеж» в России

  • 12.09.2024, 22:27
Чем Украина атаковала А-50, Су-57 и РЛС «Воронеж» в России

В ГУР поделились подробностями.

Украинская разведка с помощью дронов уничтожила ряд целей в России. В частности, с помощью беспилотников «Бобер».

Об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО Украины.

«А-50 в Таганроге, СУ-57 и гордость Путина — РЛС «Воронеж». Всех их объединяет одно: последнее, что они видели перед выходом из строя — бобров», - написали в ГУР.

В ведомстве рассказали, что применили для ударов по целям в России дроны-камикадзе UJ-26 «Бобер». Которые в руках бойцов украинской разведки уже больше года успешно «кошмарят» врага на его же территории.

Украинский дрон «Бобер» – это ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный для выполнения различных военных задач, в частности для ударов по важным целям в тылу противника. Он предназначен для проведения разведывательных операций, коррекции огня артиллерии и нанесения ударов по наземным объектам.

«Бобер» активно используется в военных действиях в Украине, в частности в контексте борьбы с российской агрессией. Этот дрон является частью нового поколения украинских беспилотников, что значительно повышает возможности ВСУ в войне.

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