Боятся всей Россией 2 Сергей Асланян

13.09.2024, 13:33

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Изображение: Вася Ложкин

Крепостное право в России отменяли несколько раз.

Самое страшное, что есть в России — это не Путин, не война, не нищета, не бесправие. Самое страшное, что есть в России — это ее призывная армия. Эту армию боятся только в самой России. Остальным она не страшная, для остальных она очевидно неуспешная, отсталая и слабая. Но внутри России ее боятся всей страной. Нет в государстве ничего страшнее для населения, чем срочная служба в армии.

Бояться начинают с рождения. Идут в школу копить диагнозы и справки, продумывая сценарии уклонения. Родители копят деньги на взятку военкому. Поступают в институт не ради образования. Главной причиной для высшего образования мальчиков является отсрочка от армии, военная кафедра, военный билет, подразумевающий, что отныне «Этого не трогать».

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что России необходимо увеличивать армию и заставить служить всех молодых людей, вне зависимости от их состояния здоровья. «Я считаю, надо вернуться к по-настоящему всеобщему призыву. У нас сейчас треть или даже четверть молодых людей проходит через армию. Я не призываю устроить мобилизацию и отправить молодых людей на фронт, поймите правильно. Не об этом идёт речь. Я считаю, что каждый молодой человек независимо от его здоровья (если нездоров, пусть на кухне служит…), все молодые люди должны пройти через армию», — заявил Фадеев.

Крепостное право в России отменяли несколько раз. Впервые это произошло в 1861 году при императоре Александре Втором, получившем за это уважительное прозвище от народа «Освободитель». Второй раз крепостное право отменяли при Брежневе в 1974 году, когда крестьянам разрешили паспорта и свободу перемещений. До этого им запрещалось покидать колхоз, ехать жить в город и не полагался паспорт.

Но полностью крепостное право так и не отменили. Нынешнее крепостное право в России — срочная служба в армии. Год в армии — это государственное рабовладение с лишением свободы, юридической защиты, бездействия законов и норм права.

В мироне время естественные потери Российской Армии составляют 2%. То есть пока не стреляют, нет войны, все сидят по казармам — два процента будет убито просто так, в силу естественного состояния Вооруженных Сил.

Принцип Российской Армии — ГУЛАГ. Армия — это система концентрационных лагерей с различным режимом — в диапазоне от статуса расконвоированных зеков и вплоть до строгого. В армейских концлагерях плохо кормят, пытают, унижают, обязательно избивают и практикуют воспитательную работу с телесными повреждениями. Российская армия основана на отсутствии личности. В армии нет людей. Есть приказ и статья устава «Стойко переносить тяготы и лишения воинской службы». Жаловаться можно только по команде — то есть своему непосредственному командиру, избивавшему тебя в подсобке. Письмо на волю через его голову, обращение к старшему по должности мимо своего командира — не допускается.

Российская Армия, как любая тюрьма, своей задачей ставит не защиту Отечества, ее задача сломать человека. Чтобы подчинить. Лишить воли и способности самостоятельно мыслить. В армии все решает приказ. Его нельзя не исполнить. Это воинское преступление. Приказ в российской армии не обсуждается. Он исполняется всегда и вопреки. В Российской Армии в порядке вещей приказ — «Умереть». Командир ставит задачу и не имеет значения, что ее исполнение приведет к гибели. Приказ выше человеческой жизни. Цель оправдывает средства.

Чтобы призывной солдат-срочник безропотно расставался с жизнью, его необходимо довести до отчаяния и безоговорочной покорности. Он ставится в условия, при которых смерть превращается в избавление от мучений. Смерть не пугает, она и есть избавление. Поэтому смерть становится обоюдным интересом и для командира, и для солдата. Им обоим она необходима. Но командиру — выгодна, срочнику — нет. Навык привести солдата в состояние, когда ему не страшно умирать — основа воинского воспитания в Вооруженных Силах России. Этому учат в военных училищах и любой лейтенант вместе с офицерскими погонами получает устойчивый навык тратить жизни людей. Крепостное право, вне зависимости от того, какой век на дворе — 19 или 21 — расплачивается людьми без счета и без разбора. Разница в том, что в 19 веке если потратить всех крепостных — упадет урожайность, в 21 если потратить всех крепостных — дадут орден.

В Российской Армии это важнейший критерий профессионализма — боевые потери. Чем они выше, тем ценнее командир, тем качественнее он воюет, тем больше у него наград. В штабе ругают командиров, у кого потери незначительные — это означает, что тот не воюет, т. е. не спасает Отечество должным образом. В Российской Армии полагается умирать, без убитых армия не смеет.

Когда в 2008 году реформа сократила срочную службу до нынешнего одного года — армия снизила боеспособность, поскольку лишить человека всех параметров его личности за такой срок стало гораздо сложнее. Прежде человека ломали за полгода в учебке и полтора года добивали в части, теперь остается только учебка и цейтнот в части, где не всегда успевают сломать полностью.

Срочная служба в армии, всеобщая воинская повинность, год жизни в концлагере — уничтожают Россию. Как крепостное право, не позволявшее стране стать приличным государством, так служба в армии по призыву уничтожает перспективы роста страны, поскольку год в армии останавливает развитие личности и превращает перспективного ученого в рядового инженера, будущего композитора в свадебного гармониста, нобелевского лауреата в учителя математики.

Призывная Российская Армия — одна из ключевых причин, не позволяющая стране превратиться в пригодную для проживания. Россия никогда не станет нормальной страной, пока у нее есть рабовладение Министерства Обороны. Страна не двинется вперед, сохраняя крепостное право. Не бывает прогресса в тюрьме. Не может сформироваться человеческое отношение, атмосфера творческого энтузиазма, уважения к власти и соседу, отличной работы, сильной науки в стране, где судьбой человека — а на самом деле страны — распоряжается военком.

Призывная Армия России лишает страну будущего. В 18 лет надо учиться, определять направление профессии, планировать научную карьеру, накапливать знания и опыт. А не драться в подсобке, голодать в казарме и мечтать застрелить командира. Мечтать в 18 лет надо о Дипломе с отличием, кандидатской диссертации и сертификате МВА.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, пропагандирующий крепостное право, предлагает отловить и отдать на уничтожение всех спрятавшихся — здоровых и больных. Чтоб ни один будущий нобелевский лауреат не избежал чистки гальюна и Автомата Калашникова. На убой люди нужны, на расцвет России — нет.

Сергей Асланян, «Фейсбук»

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