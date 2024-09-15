Глава МИД Польши призвал страны ЕС лишить украинских мужчин соцвыплат 15.09.2024, 10:44

Радослав Сикорский

Инициатива Сикорского имеет поддержку Киева.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западноевропейские страны пересмотреть подходы к помощи украинским мужчинам, чтобы стимулировать их к возвращению на родину.

Сикорский заявил об этом на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает корреспондент «Европейской правды».

Сикорский заявил, что нынешняя политика многих столиц ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины, поскольку предлагает экономические преференции для мужчин мобилизационного возраста.

Министр привел пример Германии. «Сейчас в Германии украинцы, которые там находятся под временной защитой, получают значительную помощь», – пояснил он, добавив, что по его информации речь идет о выплатах, превышающих 500 евро, а вместе с компенсацией за жилье речь может идти о более 1000 евро в месяц на человека, и это распространяется также на мужчин. «Что-то подобное в Нидерландах, не знаю наверняка суммы во Франции», – отметил он.

«Есть простой метод помочь Украине – прекратите оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации. Сокрытие от призыва – это не повод для финансовой помощи. Просто прекратите им платить», – призвал польский министр, подчеркнув, что Польша не предоставляет подобной социальной поддержки.

Инициатива польского министра имеет поддержку Киева.

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