«Это окно возможностей»
- 16.09.2024, 11:44
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Россия находится в неопределенности.
Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV рассказал о влиянии Курской операции на стратегическое положение России и Украины в войне.
«Глобально в России после Курской операции [находятся] несколько в неопределенности. Они теперь думают, а чего же ожидать дальше, где могут быть еще удары украинских войск. И в этом есть наше стратегическое преимущество. Но это окно возможностей, которое долго длиться не будет, оно все равно закроется», — отметил Мусиенко.
Однако Украина, по его мнению, пытается им максимально воспользоваться и найти точки, по которым можно бить:
«В том числе и на юге. Потому что, конечно, растягивать силы врага, растягивать его внимание, создавать для него проблемы, где мы можем, — это очень важно».