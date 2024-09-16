Такие как Путин Сергей Шелин

16.09.2024, 13:20

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Константин Малофеев (слева)

Трусоватый консерватизм россиян.

Вольно или невольно, но подданные правителя мимикрируют под него. Но изображая себя приверженцами «традиционных ценностей», они не стесняются противоречий и не боятся выглядеть лицемерами.

«Опрос о понимании традиционных ценностей и их распространённости в России»— в таких выражениях Фонд «Общественное мнение» аттестует новую публикацию, подчеркивая непредвзятость своего исследования.

Моралисты — жулики

От тщательно продуманных формулировок прямо-таки веет старанием опросной службы не спугнуть собеседников и подтолкнуть их к независимым и трезвым суждениям:

«Люди не всегда одинаково понимают выражение „традиционные ценности“. На следующие вопросы отвечайте, исходя из вашего собственного представления о традиционных ценностях. Независимо от того, как вы лично относитесь к перечисленным взглядам и установкам людей по разным вопросам, скажите, совместимы ли они, на ваш взгляд, с традиционными ценностями…»

Ободренные таким напутствием участники опроса почти сплошь назвали себя приверженцами «традиционных ценностей» (85% против 9%; остальные скрыли свою ориентацию). И первое, что вытекает из их ответов, — что искренность и прямота в число традиционных ценностей явно не входят.

Опрошенные россияне сообщили, что, по их мнению, приверженец «традиционных ценностей» вполне может жить в незарегистрированном браке (54% против 36%) и даже, пожалуй, быть безбожником (44% против 41%). И в какой-то мере может считать допустимыми аборты (36% опрошенных позволяют ему это, а 48% — нет).

Зато ему вряд ли позволено «не доверять государству, властям своей страны» (52% опрошенных запрещают ему это, и только 31% разрешает). И уж самым категорическим образом ему запрещено «не интересоваться историей своей страны» (этого требуют 77% при всего 16% снисходительных), «не считать военную службу долгом мужчины» (73% к 16%) и «без осуждения относиться к ЛГБТ, сексуальным меньшинствам» (74% к 10%).

Вычисленный таким образом усредненный российский консерватор-традиционалист оказался человеком, весьма вольным в интимной жизни и в своих отношениях с религией, но зато любящим посудачить об истории, почитающим власть, настаивающим, чтобы мужики шли в армию и непримиримым к секс-меньшинствам.

Как вы думаете, на кого похож обрисованный публикой типаж?

Его неотразимые заклинания

Случайно или нет, но у россиян получился нацлидер России, с его тщательно скрываемыми семейными делами, показной, но весьма неортодоксальной религиозностью и зацикленностью на исторических байках, войне и зажиме ЛГБТ.

С одной стороны, именно такой образ навязывается публике пропагандистской машиной.

А с другой, сама российская публика, в реальном своем быту никоим образом не являющаяся образцом консервативной морали, формулирует что-то вроде компромисса: записывает в число якобы «традиционных» важные для себя легкомысленные привычки и одновременно уступает начальству на участках, воспринимаемых ею как второстепенные, вроде любви к казенной псевдоистории.

Путин не во всех, но во многих пунктах примерно такой же «традиционалист», как и его подданные. И он добился своего. На его официальном сайте при вводе словосочетания «традиционные ценности» всплывают 794 ссылки. Дежурные заклинания вождя, ретранслируемые агитационным аппаратом, оказались неотразимыми буквально для каждой из прослоек подданных.

Даже среди молодежи приверженцами традиционных ценностей объявили себя 79% опрошенных. И при всей курьезности этого, 58% представителей юношества еще и самоотверженно заверили, что носитель таких ценностей «не может считать нормальным, приемлемым, что молодые люди ставят под сомнение, оспаривают авторитет старших».

После этого уже не удивляешься даже и тому, что самыми пламенными «традиционалистами» оказались обладатели высшего образования. Среди них доля приверженцев этих «ценностей» достигла 91%.

Таков выбор российской интеллигенции-2024.

Отвечая на естественный вопрос, не мимикрия ли это, отвечу: да, конечно. Многие из опрошенных на всякий случай притворяются. А другие воспринимают эту кампанию как заведомый балаган, очередным выражением которого явилась гламурная свадьба двух профессиональных казенных «традиционалистов» — воинственного разведенного миллиардера Константина Малофеева с экс-попадьей Марией Львовой-Беловой. (Ее должность официально: уполномоченный по правам ребенка при Путине, именно так, в мужском роде; нет ли тут чего подозрительного?)

Но сама готовность людей во всем поддакивать начальству конвертируется этим начальством во вполне конкретные действия. И ФОМовской опрос объясняет, почему это так.

Нравственное значит казенное

«Люди по-разному оценивают деятельность государства по укреплению традиционных ценностей в российском обществе. Какая позиция лучше всего отражает вашу точку зрения?»

Половина респондентов сообщила, что да, государство, мол, должно укреплять эти ценности и делает для этого достаточно. Четверть опрошенных считает, что меры властей «правильные, но недостаточные». И суммарно 2% респондентов присоединились к вариантам ответа, которые клонятся к тому, что укреплять традиционные ценности не дело государства.

Как видим, мысль, что нравственность может находиться в ведении, скажем, светских общественных или даже церковных организаций, — совершенно непопулярна. Публика почти поголовно расписывается в том, что доверяет надзор над своей моралью казенной машине.

Да, многие (предположительно) врут. Но ведь речь не о чем-нибудь, а о морали. А чего стоит мораль, ради которой человек вообще не готов ничем рискнуть? Даже и в безобидном разговоре с опросной службой, пусть и воспринимаемой как сообщница начальства?

Логическим следствием этого выглядят излагаемые публикой предположения о казенных способах внедрения нравственности в среду подданных.

Уровень поддержки «мер со стороны государства, которые лучше всего способствуют укреплению традиционных ценностей» таков: за патриотическое воспитание детей и молодежи высказались 10%, за пропаганду в СМИ — 8%, за запрет «нетрадиционного» секса — 5%, за укрепление религии — 3%. Многие сказали, что не знают (32%). И единичные голоса были поданы за «завершение СВО, достижение мира» (1%).

Одобрение большинством родителей быстро продвигаемой идеологизации и милитаризации образования и почти полное отсутствие сопротивления этому доказывает, что опрос ФОМа объективен и правильно моделирует реальное поведение россиян, что бы они тайком ни думали.

Сергей Шелин, The Moscow Times

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