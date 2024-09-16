Влиятельный член Еврокомиссии Бретон неожиданно ушел в отставку 16.09.2024, 20:39

Тьерри Бретон

Он известен жесткими требованиями к технологическим гигантам и соцсетям.

Член Еврокомиссии, отвечающий за вопросы внутреннего рынка ЕС, представитель Франции Тьерри Бретон в понедельник заявил о своей отставке. Он опубликовал письмо, направленное им главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором утверждается, что она просила власти Франции отказаться от выдвижения Бретона в новый состав Еврокомиссии.

Как отмечает агентство France Presse, переназначение Бретона считалось предрешенным. Однако из письма бывшего члена Еврокомиссии следует, что в последний момент перед объявлением нового состава высшего исполнительного органа ЕС фон дер Ляйен обратилась к властям Франции с просьбой представить иную кандидатуру. При этом Парижу, как утверждается, было обещано, что французский представитель получит важный портфель в новом составе комиссии. Бретон заявил, что в таких условиях не может оставаться на посту, и назвал последние события «очередным примером сомнительного руководства».

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.



Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.



It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺 pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu — Thierry Breton (@ThierryBreton) September 16, 2024

Ведомство, которое возглавлял Бретон, помимо прочего, отвечало за поставки и производство в ЕС вакцин от COVID-19, а также за военную промышленность. Бретон, кроме того, известен как сторонник жесткой линии в отношении технологических гигантов и компаний – владельцев соцсетей. Он настаивал на соблюдении ими европейского законодательства, угрожая блокировкой, в частности, соцсети X, принадлежащей Илону Маску.

Какой портфель теперь получит Франция в новом составе Еврокомиссии и кто будет её представлять, пока неясно.

Фон дер Ляйен, представляющая крупнейшую фракцию в Европарламенте – Европейскую народную партию, была избрана в качестве главы Еврокомиссии на второй пятилетний срок. Кандидатуры в новый состав комиссии будут, как ожидается, объявлены завтра. Сообщалось, что внешнеполитическое ведомство ЕС должна возглавить вместо Жозепа Борреля представительница Эстонии Кая Каллас.

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