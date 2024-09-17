Сепаратисты из Абхазии «заявили» о выдворении российского флота
- 17.09.2024, 9:07
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Потом сообщение пропало.
На сайте «главы» сепаратистов из так называемой Абхазии Аслана Бжании 16 сентября появилось сообщение о том, что он расторг соглашение о размещении в регионе баз ВМС России и направил аналогичное предложение главе Турции Реджепу Эрдогану. Позже информация пропала, и теперь там заявление о хакерской атаке на сайт.
На сайте Аслана Бжании говорится, что 16 сентября «была совершена хакерская атака и попытка размещения информации, не соответствующей действительности».
Однако это была не попытка, а в целом свершившийся факт — размещенная на сайте информация сохранилась в архиве. Под заголовком «Президент Абхазии расторг соглашение о размещении ВМС РФ на территории Абхазии» написано было следующее:
«Аслан Бжания направил Реджепу Эрдогану предложение подписать двустороннее Соглашения о дружбе и партнерстве с Турецкой Республикой. Документ предусматривает сотрудничество в экономической, военной и культурной сферах. Сам президент отметил, что решение продиктовано историческими связями между странами и волей граждан Апсны».
Далее приводились якобы слова Бжании о том, что «нужно принимать непростые, но правильные для нашего народа решения». В его, как выходит, фейковой цитате говорилось, что «в лице Турции Абхазия получит единственного и надежного союзника в сфере обороны и защиты», а «базы турецких ВМС, которые заменят российские, станут надежным щитом для нашей независимости».
«Абхазии давно нужен союзник, договоренности с которым нерушимы и не меняются день ото дня. Это шаг к стабильности и уверенности. Отныне Турция становится нашим единственным стратегическим партнером. Пустые обещания тех, кто морочит голову народу Апсны (самоназвание Абхазии на абхазском языке. — Прим. ред.) вот уже столько лет, вынуждают нас сделать этот выбор. Нашим детям, старикам, учителям, врачам нужна уверенность в завтрашнем дне», — говорилось в сообщении на сайте.
Как пишет «Абхазский портал», атаке еще подвергся и сайт МИД самопровозглашенной республики. Чиновники винят украинских хакеров.