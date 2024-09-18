Очередной рекорд?
- Александр Коваленко
- 18.09.2024, 11:16
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Сколько fpv-дронов и шахедов запустили россияне в сентябре.
За две недели сентября 2024 российские оккупанты применили 555 дронов-камикадзе Shahed-131/136 (Гербера), из которых только 21 достиг цели, то есть было сбито 96% средств поражения данного типа.
С начала месяца держится довольно высокий показатель применения Shahed-131/136.
Напомню, что среднестатистический показатель применений Shahed-131/136 у российских оккупационных войск долгое время сохранялся в пределах 350−400 дронов-камикадзе уже несколько месяцев, до августа. В августе армия РФ, во второй половине месяца, накануне Дня Независимости Украины, нарастила налёты Shahed-131/136 (Гербера) и по итогу установила абсолютный рекорд за весь период полномасштабного вторжения — 789.
Но, с другой стороны, следует понимать, что в числе этих налётов присутствуют дроны Гербера, более дешёвые и призванные отвлекать внимание ПВО, а потому, в статистике, присутствуют не только дроны-камикадзе, но и дроны-приманки. В какой пропорции? Пока ответа на этот вопрос не имею.
Применение российскими оккупационными войсками fpv-дронов.
В течение второй недели сентября российские оккупанты применили более 6 000 fpv-дронов или в среднем более 400 в сутки. Кроме того, именно в сентябре был установлен абсолютный рекорд применения fpv-дронов — более 700 за сутки. Не исключено, что в сентябре может быть установлен абсолютный рекорд применения fpv-дронов за месяц — более 12 тысяч.
Напомню, что в июле российские оккупационные войска установили рекорд по применению fpv-дронов — более 11 000!
Барражирующий боеприпас «Ланцет» за две недели сентября не продемонстрировал рекордов и сохранили средний показатель применений в сутки в пределах 10 единиц и… даже меньше.
Выводы.
Две недели сентября продемонстрировали крайне высокую интенсивность применения Shahed-131/136, что намекает на очередной месячный рекорд. Но пока выводы рано делать, впереди ещё две недели, которые могут кардинально отличаться по интенсивности применения данных средств поражения.
В течение того же периода отметился рост применения fpv-дронов, что может обусловлено как расширением зоны применения (Курская область), так и активизацией российских оккупационных войск по ряду локаций зоны боевых действий в Украине.
ББ «Ланцет» — применение данных средств поражения не претерпело существенных изменений и сохраняется в пределах до 10 единиц в сутки, что говорит о сохранении стандартных показателей к концу месяца.
Александр Коваленко, «Фейсбук»