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Очередной рекорд?

  • Александр Коваленко
  • 18.09.2024, 11:16
  • 1,190
Очередной рекорд?
Александр Коваленко

Сколько fpv-дронов и шахедов запустили россияне в сентябре.

За две недели сентября 2024 российские оккупанты применили 555 дронов-камикадзе Shahed-131/136 (Гербера), из которых только 21 достиг цели, то есть было сбито 96% средств поражения данного типа.

С начала месяца держится довольно высокий показатель применения Shahed-131/136.

Напомню, что среднестатистический показатель применений Shahed-131/136 у российских оккупационных войск долгое время сохранялся в пределах 350−400 дронов-камикадзе уже несколько месяцев, до августа. В августе армия РФ, во второй половине месяца, накануне Дня Независимости Украины, нарастила налёты Shahed-131/136 (Гербера) и по итогу установила абсолютный рекорд за весь период полномасштабного вторжения — 789.

Но, с другой стороны, следует понимать, что в числе этих налётов присутствуют дроны Гербера, более дешёвые и призванные отвлекать внимание ПВО, а потому, в статистике, присутствуют не только дроны-камикадзе, но и дроны-приманки. В какой пропорции? Пока ответа на этот вопрос не имею.

Применение российскими оккупационными войсками fpv-дронов.

В течение второй недели сентября российские оккупанты применили более 6 000 fpv-дронов или в среднем более 400 в сутки. Кроме того, именно в сентябре был установлен абсолютный рекорд применения fpv-дронов — более 700 за сутки. Не исключено, что в сентябре может быть установлен абсолютный рекорд применения fpv-дронов за месяц — более 12 тысяч.

Напомню, что в июле российские оккупационные войска установили рекорд по применению fpv-дронов — более 11 000!

Барражирующий боеприпас «Ланцет» за две недели сентября не продемонстрировал рекордов и сохранили средний показатель применений в сутки в пределах 10 единиц и… даже меньше.

Выводы.

Две недели сентября продемонстрировали крайне высокую интенсивность применения Shahed-131/136, что намекает на очередной месячный рекорд. Но пока выводы рано делать, впереди ещё две недели, которые могут кардинально отличаться по интенсивности применения данных средств поражения.

В течение того же периода отметился рост применения fpv-дронов, что может обусловлено как расширением зоны применения (Курская область), так и активизацией российских оккупационных войск по ряду локаций зоны боевых действий в Украине.

ББ «Ланцет» — применение данных средств поражения не претерпело существенных изменений и сохраняется в пределах до 10 единиц в сутки, что говорит о сохранении стандартных показателей к концу месяца.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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