Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybertruck 19.09.2024, 19:19

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни оснастили машину пулеметом и обещал отправить ее на войну в Украину.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полученный им электропикап Cybertruck от компании Tesla перестал работать. Он счел, что машину удаленно отключил основатель компании Илон Маск.

«Недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?», — написал Кадыров.

О полученном Tesla Cybertruck Кадыров рассказал в августе, назвав его подарком Илона Маска. Машину оснастили пулеметом. Глава Чечни пообещал отправить ее на войну в Украину.

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