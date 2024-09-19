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Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybertruck

  • 19.09.2024, 19:19
  • 3,774
Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybertruck
Рамзан Кадыров

Глава Чечни оснастили машину пулеметом и обещал отправить ее на войну в Украину.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полученный им электропикап Cybertruck от компании Tesla перестал работать. Он счел, что машину удаленно отключил основатель компании Илон Маск.

«Недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?», — написал Кадыров.

О полученном Tesla Cybertruck Кадыров рассказал в августе, назвав его подарком Илона Маска. Машину оснастили пулеметом. Глава Чечни пообещал отправить ее на войну в Украину.

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