Politico: Грузия может потерять безвизовый режим с ЕС

Politico: Грузия может потерять безвизовый режим с ЕС1
- 19.09.2024, 22:16
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Из-за отступления от демократии.
Европейский Союз готов приостановить действие безвизового режима для граждан Грузии из-за отступления от демократии и авторитарных действий власти. Об этом в четверг, 19 сентября, в комментарии для Politico сообщил представитель Еврокомиссии.
Он заявил, что «все варианты рассматриваются», если правящая партия Грузинская мечта продолжит свой авторитарный курс, «включая потенциальное приостановление визового режима».
Согласно договору, заключенному в 2017 году, граждане Грузии могут посещать страны ЕС в Шенгенской зоне.
«В рамках диалога между ЕС и Грузией по либерализации визового режима и соответствующего плана действий, Грузия должна была выполнить определенные критерии, включая обеспечение защиты основных прав и недопущение дискриминации», — отметил спикер.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал любые изменения в визовом соглашении «дешевым шантажом».