Politico: Грузия может потерять безвизовый режим с ЕС 1 19.09.2024, 22:16

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Из-за отступления от демократии.

Европейский Союз готов приостановить действие безвизового режима для граждан Грузии из-за отступления от демократии и авторитарных действий власти. Об этом в четверг, 19 сентября, в комментарии для Politico сообщил представитель Еврокомиссии.

Он заявил, что «все варианты рассматриваются», если правящая партия Грузинская мечта продолжит свой авторитарный курс, «включая потенциальное приостановление визового режима».

Согласно договору, заключенному в 2017 году, граждане Грузии могут посещать страны ЕС в Шенгенской зоне.

«В рамках диалога между ЕС и Грузией по либерализации визового режима и соответствующего плана действий, Грузия должна была выполнить определенные критерии, включая обеспечение защиты основных прав и недопущение дискриминации», — отметил спикер.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал любые изменения в визовом соглашении «дешевым шантажом».

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