Дмитрий Гудков: Белоусов получил карт-бланш на аресты в Минобороны РФ 1 2.09.2024, 10:38

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Дмитрий Гудков

Под раздачу могут попасть как боевые генералы, так и паркетные.

В России арестовали еще одного генерала Минобороны РФ. Заместитель министра обороны генерал Павел Попов, задержанный за мошенничество во время строительства парка «Патриот», стал шестым генералом, которого отправили под стражу, объясняя это борьбой с коррупцией в оборонном ведомстве РФ. На самом деле это говорит о том, что Попов проиграл какую-то конкурентную борьбу за бюджет. Таким мнением сегодня, 1 сентября, в эфире телеканала FREEДOM поделился российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Он отметил, что все аресты и посадки так называемых коррупционеров на самом деле не имеют никакого отношения к борьбе с коррупцией.

«В таком государстве как Россия подобные дела не имеют никакого отношения к борьбе с коррупцией. Потому что коррупция в РФ — это такая духовная скрепа. В коррупции участвуют все. А когда кого-то и сажают, это значит, что человек проиграл какую-то конкурентную борьбу за бюджет. Здесь под раздачу могут попасть все: как боевые генералы, так и паркетные. Поэтому и генерала Попова посадили, скорее всего, не потому, что он проворовался, а потому, что, видимо, мешал воровать другим на своем участке», — отметил Гудков.

По его словам, Министерство обороны РФ всегда было и есть самым закрытым ведомством в РФ — треть статей расходов ведомства никогда не раскрывались.

«Соответственно, если это закрытое ведомство, в нем будут самые массовые хищения. Я считаю, что Путин дал Белоусову (нынешний министр обороны РФ — ред.) полный карт-бланш. Бывшего министра обороны, который является другом Путина, Сергея Шойгу вывели из-под удара — перевели на другую должность. Но всех генералов, которые просто воровали на военных расходах, либо уволили, либо посадили. Причем сделано это демонстративно. И я думаю, что эта линия продолжится. Потому что единственная возможность у Путина остановить хоть как-то коррупцию — это всех напугать. Но на самом деле никакой борьбы с коррупцией нет», — констатировал оппозиционный политик.

Он объяснил: чтобы побороть коррупцию, нужно создавать институты, чтобы был независимый парламент, независимые СМИ. Только тогда эта история работает.

«А сегодня — разогнали одних, придут новые. Правда, будут воровать уже по новым схемам. А все эти арестованные генералы, я думаю, стали жертвой борьбы внутри российского Кремля между разными кланами за бюджетные потоки. Поэтому, я думаю, российские власти сейчас просто почистят военное ведомство. На место выбывших придут новые люди их другого клана, а дальше все будет, как всегда — генералы воровать, коррупция процветать», — резюмировал Дмитрий Гудков.

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