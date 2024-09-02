США обнаружили в 500 км от Москвы пусковую площадку для «летающего Чернобыля» Путина 6 2.09.2024, 21:04

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Пусковую площадку для ракет с ядерным двигателем «Буревестник» российские военные строят недалеко от Вологды.

Российские военные строят недалеко от Вологды пусковую площадку для ракет с ядерным двигателем «Буревестник» — одного из пяти видов «чудо-оружия», создание которых диктатор Владимир Путин анонсировал 6 лет назад.

Как сообщает Reuters, к такому выводу после анализа спутниковых данных пришли американские исследователи Декер Эвелет и Джеффри Льюис из аналитической компании CNA и Института международных исследований Мидлбери.

Объект, который запечатлен на снимках американской Planet Labs, находится в 475 км к северу от Москвы, недалеко от хранилища ядерных боеголовок, и имеет кодовые названия «Вологда-20» и «Чебсара». Как утверждают Эвелет и Льюис, он включает девять пусковых установок, которые размещены тремя группами внутри высоких берм, предназначенных для защиты от внешней атаки либо случайного взрыва.

Этот «объект предназначен для большой стационарной ракетной системы», уверен Льюис. Он добавляет, что единственной такой системой, которую сейчас разрабатывает Россия, является «Буревестник» (SSC-X-9 Skyfall в классификации НАТО).

О ракете, которая благодаря ядерному двигателю должна иметь неограниченную дальность, Путин впервые объявил в 2018 году, рекламируя ее как «неуязвимую» и для стоящих на вооружении, и для перспективных систем ПВО. Но из 13 известных ее испытаний, по данным Nuclear Threat Initiative, 11 закончились неудачно. В 2019 году «Буревестник» рухнул в Баренцево море, а во время миссии по его извлечению произошел взрыв, в результате которого погибли 7 человек, в том числе ученые из ядерного центра в Сарове.

Летом 2020 года спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призывал Россию прекратить опасные испытания сомнительной разработки. «Это не что иное, как летающий Чернобыль», — сетовал он, выступая в Сенате: помимо ядерной боеголовки ракета имеет на борту ядерное топливо, может оставлять за собой радиационный «выхлоп» при полете, а ее падение чревато загрязнением местности.

Предполагаемая пусковая площадка для «Буревестников» находится неподалеку от хранилища ядерных боеголовок — а это необычно для российских вооруженных сил, отмечают Льюис и Эвелет. В российской армии так поступают только с размещенными межконтинентальными ракетами, а это значит, что на объекте под Вологдой «Буревестники», вероятно, будут находится в шахтах с боевой частью, считают эксперты. Это позволит быстро запустить их в случае необходимости, подчеркивают они.

О технических характеристиках «Буревестника» — первой такой ракеты в мире — известно немного: эксперты предполагают, что ракета использует твердое топливо для разгона, и включает ядерную силовую установку уже на траектории. Утверждения о неуязвимости ракеты при этом, скорее всего, имеют мало общего с реальностью, поскольку «Буревестник» летит на дозвуковой скорости, отмечает Ханс Кристиансен из Американской федерации ученых: «Он будет также уязвим, как и любая крылатая ракета. И чем дольше он будет лететь, тем более уязвимым он будет становиться, поскольку появится больше времени, чтобы его отследить».

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