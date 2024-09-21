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Путин снова просчитался

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  • 21.09.2024, 11:43
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Путин снова просчитался

Россия не смогла догнать Украину по производству беспилотников.

В 2023 году Вооруженные силы России получили порядка 140 тыс. беспилотников различных типов, а в текущем году их выпуск планируется увеличить «практически в десять раз», заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Даже если этот план удастся реализовать и РФ сможет произвести 1,4 млн БПЛА, данный показатель окажется значительно ниже, чем у Украины, где собираются выпустить 2 млн дронов, пишет The Moscow Times.

Большая часть произведенных в России беспилотников будет направлена на войну в Украину, а используемые для создания дронов «передовые технологии и новые инженерные решения» обеспечат российской армии «преимущество на поле боя», рассказал Путин. В будущем, по его словам, серийное производство БПЛА будет организовано по всей РФ на базе 48 специализированных центров, строительство которых завершится к 2030 году. Глава государства также призвал снять все существующие ограничения на поставки дронов в войска и подчеркнул необходимость взаимодействия крупных предприятий с малым бизнесом в этой сфере.

В начале весны заместитель министра стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр сообщила, что украинские производители могут выпускать до 150 тысяч беспилотников в месяц, что больше, чем ВС РФ, со слов Владимира Путина, получили за весь 2023 год. Всего до конца текущего года украинская сторона намерена произвести 2 млн дронов, отметила Гвоздяр.

В настоящее время в производстве БПЛА в Украине задействовано около 200 компаний, из которых около 60 работают по государственным заказам. В марте министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин подчеркнул важность беспилотников как одного из ключевых видов оружия на современных полях сражений, выразив уверенность в том, что к концу 2024 года украинские предприятия смогут выпустить «более миллиона» дронов, включая те, которые способны преодолевать расстояния свыше тысячи километров.

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