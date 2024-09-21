Литва хочет передать Украине арестованные пожарные машины из Беларуси

Литва хочет передать Украине арестованные пожарные машины из Беларуси2
- 21.09.2024, 15:32
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До Зимбабве они не доехали.
Литва рассматривает возможность передачи Украине 17 пожарных машин, приобретенных Зимбабве, которые были задержаны в Клайпеде в прошлом году из-за санкций, сообщает литовское агентство BNS.
— Проводится досудебное расследование, и прокурор принял решение, если я не ошибаюсь, 17 машин, которые должны были отправиться в Зимбабве, должны быть конфискованы, и стоит вопрос о возможной передаче Украине, — заявила журналистам генеральный прокурор Нида Грунскене.
На прошлой неделе государственный новостной портал ЮАР The Herald опубликовал призыв к Литве передать 17 автомобилей, приобретенных Зимбабве у Беларуси и задержанных в Клайпедском морском порту в марте прошлого года.
— Есть решение прокурора, в котором мы сообщаем прокуратуре Зимбабве, что эти 17 автомобилей конфискованы, поскольку компания, производившая автомобили, находится под санкциями, и сама Зимбабве также подвергается санкциям, — пояснила Грунскене.
По ее словам, об этом решении африканское государство также было проинформировано по дипломатическим каналам. У Зимбабве есть еще право на аппеляцию.
Портал ZimLive также отмечает, что в этом году в Литву приезжал генеральный прокурор Зимбабве, чтобы вернуть автомобили.