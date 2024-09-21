Литва хочет передать Украине арестованные пожарные машины из Беларуси 2 21.09.2024, 15:32

1,298

До Зимбабве они не доехали.

Литва рассматривает возможность передачи Украине 17 пожарных машин, приобретенных Зимбабве, которые были задержаны в Клайпеде в прошлом году из-за санкций, сообщает литовское агентство BNS.

— Проводится досудебное расследование, и прокурор принял решение, если я не ошибаюсь, 17 машин, которые должны были отправиться в Зимбабве, должны быть конфискованы, и стоит вопрос о возможной передаче Украине, — заявила журналистам генеральный прокурор Нида Грунскене.

На прошлой неделе государственный новостной портал ЮАР The Herald опубликовал призыв к Литве передать 17 автомобилей, приобретенных Зимбабве у Беларуси и задержанных в Клайпедском морском порту в марте прошлого года.

— Есть решение прокурора, в котором мы сообщаем прокуратуре Зимбабве, что эти 17 автомобилей конфискованы, поскольку компания, производившая автомобили, находится под санкциями, и сама Зимбабве также подвергается санкциям, — пояснила Грунскене.

По ее словам, об этом решении африканское государство также было проинформировано по дипломатическим каналам. У Зимбабве есть еще право на аппеляцию.

Портал ZimLive также отмечает, что в этом году в Литву приезжал генеральный прокурор Зимбабве, чтобы вернуть автомобили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com