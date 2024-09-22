закрыть
22 сентября 2024, воскресенье, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ростовской области после налета дронов вспыхнул мощный пожар

3
  • 22.09.2024, 8:43
  • 6,598
В Ростовской области после налета дронов вспыхнул мощный пожар

Горит в районе важных предприятий.

В Ростовской области (РФ) в ночь на 22 сентября работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки дрона. В Миллеровском районе раздались взрывы и произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева и местные паблики.

Российский чиновник утверждает, что в Миллеровском районе был сбит беспилотник. Это произошло, по его словам, около двух часов ночи по местному времени.

«Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность. К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения», - рассказал ростовский губернатор.

Также он заявил, что предварительно «пострадавших и разрушений нет».

В сети были обнародованы кадры с пожаром в Ростовской области, а также сообщается, что очевидцы рассказали российским медиа о взрывах. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Ростова».

А «Шахты RU» рассказало, что сильный взрыв был слышен «на Артеме, ХБК (Хлопчатобумажный комбинат в городе Шахты), в соседней Киреевке», и в районе Ленты «что-то горит». Также в сети пишут, что пожар мог быть в районе Шахтинской электроподстанции.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина