В Ростовской области после налета дронов вспыхнул мощный пожар 3 22.09.2024, 8:43

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Горит в районе важных предприятий.

В Ростовской области (РФ) в ночь на 22 сентября работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки дрона. В Миллеровском районе раздались взрывы и произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева и местные паблики.

Российский чиновник утверждает, что в Миллеровском районе был сбит беспилотник. Это произошло, по его словам, около двух часов ночи по местному времени.

«Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность. К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения», - рассказал ростовский губернатор.

Также он заявил, что предварительно «пострадавших и разрушений нет».

В сети были обнародованы кадры с пожаром в Ростовской области, а также сообщается, что очевидцы рассказали российским медиа о взрывах. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Ростова».

А «Шахты RU» рассказало, что сильный взрыв был слышен «на Артеме, ХБК (Хлопчатобумажный комбинат в городе Шахты), в соседней Киреевке», и в районе Ленты «что-то горит». Также в сети пишут, что пожар мог быть в районе Шахтинской электроподстанции.

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