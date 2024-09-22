Трамп не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет выборы в ноябре

Трамп не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет выборы в ноябре6
- 22.09.2024, 21:39
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В 2028 году бывшему президенту США будет 82 года.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства в 2028. Это будет в том случае, если он проиграет выборы в этом году.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в программе «Full Measure» ему задали вопрос, собирается ли он снова баллотироваться через четыре года, если потерпит неудачу в ноябре. Трамп ответил, что не будет.
«Нет, не думаю. Я думаю... так и будет. Я вообще этого не вижу», - сказал он.
CNN добавило, что в день выборов в 2028 году, бывшему президенту США Дональду Трампу было бы уже 82 года.