Это меняет ход войны Алексей Голобуцкий

23.09.2024, 9:49

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Алексей Голобуцкий

О наиболее точном оружии.

Почти каждый мой собеседник, так или иначе причастный к войне, говорит об очень динамичном развитии военных технологий.

То, что еще вчера считалось действенным, сегодня устаревает. Особенно это касается технологий, связанных с дронами.

И можем констатировать, что последняя неделя войны была отмечена новым этапом – дроны СБУ разнесли несколько ключевых для россиян складов хранения оружия. Причем склады эти были расположены на глубине территории врага.

Проанализировав эти удары, можем с уверенностью утверждать, что они будут иметь огромные последствия для хода войны. Выделю ключевые выводы анализа:

Ведомство Малюка уже приучило нас к ударам в глубину РФ. «Дроновые санкции» против НПЗ и крупных нефтебаз, оказали большое негативное влияние на экономику врага. Однако удары по стратегическим складам хранения ракет – это новое качество «демилитаризации» россиян. Для Кремля наступает новая реальность, ведь удары по ключевым оружейным составам – это новый поворот в войне, меняющий весь ее ход;

Системность ударов. Почти сразу после мощного «хлопка» на стратегическом составе в Торопце, дроны посетили 23-й арсенал главного артиллерийского управления минобороны РФ возле Октябрьского в той же Тверской области. Там хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и тактических ракетных комплексов «Точка-У». После вчерашних прилетов дронов, на складе началась детонация, фиксируется пять очагов продолжающихся до сих пор пожаров;

Россияне на данном этапе войны не могут квалифицированно противодействовать столь масштабным ударам украинских дронов. Подчеркну, что речь идет о складах хранения важнейших для Кремля средств ведения войны – ракет и КАБов. И после мощной детонации в Торопце можно было ожидать, что враг попытается максимально защитить другие свои стратегические составы. И враг действительно пробовал. Не смог;

СБУ технологически опережает россиян в применении дронов. В битве «украинские дроны – ПВО врага», победитель на данный момент очевиден;

Уничтожение Службой складов хранения ракет, КАБов и артиллерийских боеприпасов окажет огромное влияние на ход войны. Этот способ введения войны, который выбрали русские, ставит их в полную зависимость от этих видов оружия. Склады с российскими и северокорейскими снарядами и ракетами – это фактически самые важные для россиян объекты в тылу. И потеря врагом стратегических составов – важный успех Украины.

Характерно, что удары украинских дронов уже стали для жителей РФ обычными. Местные губернаторы и чиновники минобороны РФ даже придумали смешной «новоязык» для обозначения прилетов.

Если «украинский дрон был сбит, после чего случился хлопок и задымление на промышленном объекте», то в принципе ничего страшного – горит очередной НПЗ или нефтебаза.

А вот если «после сбития украинского дрона, его обломки вызвали пожар, началась детонация», то здесь уже дело серьезное – взрываются склады, будет срочная эвакуация. А чтобы «хлопки и эвакуации» продолжались, СБУ и другим Силам Обороны нужно продолжать модернизацию дронов.

Ибо сейчас «обломки» украинских дронов – наиболее точное оружие этой войны.

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»

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