За участие в протестах задержали семейную пару
- 23.09.2024, 11:32
Они выходили на митинги в 2020 году.
В Беларуси задержали мужа и жену за участие в протестах в августе 2020 года. Их «покаянное» видео опубликовал приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
На кадрах женщина рассказала, что в 2020-м участвовала в акциях протеста и писала комментарии в «экстремистских каналах» о передвижении техники.
Ее муж сообщил, что его задержали за то, что он вместе с супругой участвовал в несанкционированных мероприятиях, в том числе один раз — с выходом на проезжую часть.
В ролике силовиков также можно увидеть скриншот репортажа телеканала «Дождь» о женских маршах в Беларуси.