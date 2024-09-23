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За участие в протестах задержали семейную пару

  • 23.09.2024, 11:32
За участие в протестах задержали семейную пару

Они выходили на митинги в 2020 году.

В Беларуси задержали мужа и жену за участие в протестах в августе 2020 года. Их «покаянное» видео опубликовал приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

На кадрах женщина рассказала, что в 2020-м участвовала в акциях протеста и писала комментарии в «экстремистских каналах» о передвижении техники.

Ее муж сообщил, что его задержали за то, что он вместе с супругой участвовал в несанкционированных мероприятиях, в том числе один раз — с выходом на проезжую часть.

В ролике силовиков также можно увидеть скриншот репортажа телеканала «Дождь» о женских маршах в Беларуси.

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