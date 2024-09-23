Правда для Z-патриотов оказалась непостижимой 3 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

23.09.2024, 15:33

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Кремль не понимает, как из всего этого позора вообще выгребать.

История о том, что живя в стеклянном доме, не стоит бросаться камнями, казалось бы, проста и понятна даже детям. Но для Z-патриотов она оказалась непостижимой.

Ну вот знаешь ты, что у тебя в стране все так. Что кругом воровство, коррупция и раздолбайство. Что официоз кругом врет, а закона фактически нет, потому что влиятельных воров не наказывают. Это ведь все было известно до 2022 года? Было.

Зачем же в этом случае развязывать военный конфликт и поддерживать в войну? Ведь примерно понятно же, какие последствия будут. Проще же было все время намекать, угрожать, но не переходить черту. Тогда еще угрозы Путина воспринимались достаточно серьезно.

Но нет. Решили продемонстрировать всему миру свои реальные возможности. Продемонстрировали, что на третьем году «войны с НАТО» генералы снаряды просто на открытой территории в ящиках хранят в зоне поражения БПЛА. Дальше что?

Теперь вообще никто не понимает, как из всего этого позора вообще выгребать. И вариантов нет вообще никаких. Потому что любой дальнейших ход, включая ядерку - заведомо проигрышный и сделает только хуже.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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