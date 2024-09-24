Россию могут отстранить от участия в Генассамблее ООН до конца войны 1 24.09.2024, 7:53

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Поступил коллективный запрос Антониу Гуттеришу.

Экс-чиновники из Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу и Уругвая написали открытое письмо Антониу Гуттеришу с запросом на отстранение страны-агрессора России от участия в деятельности Генассамблеи ООН.

Как говорится в письме, на которое ссылается El Pais, РФ осуществляет систематические убийства и преследования мирного населения Украины, чем нарушает Устав ООН, поэтому до окончания войны в Украине было бы уместно ограничить доступ России.

В качестве примера, бывшие чиновники привели опыт отстранения ЮАР от участия в работе Генеральной ассамблеи в 1974 году из-за проведения политики апартеида.

«Стратегия России в отношении мирного населения Украины угрожает превратить все международное гуманитарное право на пустую оболочку, что будет иметь последствия за пределами Украины», - говорится в обращении.

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