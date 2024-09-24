Фатальный символизм 5 Anti-Colorados, Defence-Line

24.09.2024, 10:49

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Василич вышел к олигархам и признался.

Как известно, за поребриком символизм имеет какие-то ультимативные и даже остервенелые формы. Куда ни сунься, везде окажется что-то такое, что являет собой тот или иной символ. Например, крейсер «Аврора» в Питере. Если не знать, что это такое и почему оно стоит приваренное к берегу Невы, то скорее всего, символизм возникнет вполне стандартный. Обычно военные корабли прошлых эпох не пускают в утилизацию всего лишь по одной причине – они принимали участие в каких-то битвах и отлично показали себя как военно-морская единица. То есть, корабль оставляют как символ военной славы или какого-то подвига.

Причем, такой «экспонат» будет требовать средств для того, чтобы сохранять его в пристойном виде настолько долго, насколько его проектировщики даже не могли себе представить. То есть, когда корабль только проектировался, в него не закладывались возможности существования десятки, а то и сотни лет. В связи с этим, каждый следующий год «жизни» такого корабля требует вложения в него пусть и не гигантских, но постоянно значительных средств. Проще говоря, корабль проедает деньги просто в качестве символа, а не чего-то реально полезного.

И в случае с «Авророй», символизм получается довольно странный, поскольку никаких ратных подвигов за ней не числилось и даже наоборот. Но большевики решили сделать эту калошу символом «революции», поскольку по легенде – выстрел из носового орудия холостым зарядом, как раз и стал точкой отсчета для начала революции. Только революции никакой не было, поскольку приход большевиков во власть, по своей сути, не дотягивал даже до значения «переворот». Кстати, сам Ленин и его сподвижники свое мероприятие тоже не называли революцией.

Ну а их извращенная историография расписала легенду о том, что выстрел Авроры послужил сигналом для штурма Эрмитажа, где якобы, посреди ночи, заседало Временное правительство, которое надо было свергнуть. На самом деле, никакого правительства там не было, зато были винные погреба с царским еще алкоголем. Вот именно это и было целью штурма Эрмитажа. И в итоге получается, что выстрел пушки Авроры вообще не имел отношения ни к революции, ни к штурму, поскольку ни первого, ни второго просто не было. Тем не менее, посудина стоит настолько торжественно, будто она самостоятельно разгромила японский флот под Цусимой, а потом еще и добила Флот Открытого моря Германии, в Первой Мировой войне.

Или взять мавзолей с остатками мумии Ленина. Там затраты еще больше, а смысла в этой дичи – еще меньше, поскольку увековечен там транжира и мот, гуляка и сифилитик, шпион германского генштаба, который не просто подмахнул Эриху Людендорфу – начальнику генштаба, но и утопил в крови, ненавистную ему страну, из которой он успешно смылся в Европу и наматывал себе венерические болезни по кабакам и борделям. Тем не менее, эта мумия, как и крейсер, являются символами такой же сказки, как про Красную Шапочку или волка и семеро козлят. Но на самом деле, есть и настоящие символы либо уже прошедших, либо грядущих событий. И вот именно о последних есть смысл порассуждать более подробно. Тем более, что это прямо касается войны в Украине.

Символ №1 «Кузькина мать»

Сейчас всем, и в первую очередь самим лаптям, стало окончательно ясно, что их армия, авиация и особенно – флот, настолько бездарная и бесполезная дичь, технологически отсталая и плохо организованная, что о ведении войн с крупными и сильными противниками не может быть и речи. И понятно, что выхватив ряд мощных ударов по своим военным объектам в собственном тылу, там сейчас апеллируют к ядерке. Собственно говоря, не будь у федерации ЯО, не было бы никакой федерации как минимум лет 20, а то и больше. Скорее всего, уже выросло бы поколение, которое слабо себе представляло, что такое, эта самая федерация.

Но ядерное оружие стало последним рубежом, в который лапти уткнулись спиной и кроме того, оно стало тем, чем они еще могут реализовывать внешнюю политику, которая со времен Хрущева имеет название «Кузькина мать». Но поскольку оружие это очень специфическое, а его применение уже не важно против кого и при каких обстоятельствах, может запустить процессы, которые окажутся смертельными для самого инициатора. Это понятно всем и потому ядерка используется для демонстрации силы, осуществления давления и для самоудовлетворения собственного населения тем, что «Мы жы ж можем!»

И вот сейчас именно тот момент, когда Путину позарез необходимо показать, что он – не импотент, как об этом рассказывают знающие люди, а еще очень и очень. Именно с этой целью, неделю назад проводились военно-морские учения на всех флотах, кроме черноморского, который почти убит. Главной целью этих учений было показать, что их носители ядерного оружия еще способны летать и плавать. Но тут фокус в том, что именно морские системы – носители ядерного оружия, в основном – подлодки, и уже их не сильно продемонстрируешь, по самым разным причинам, а все остальное имеет вид, от которого смеялись даже в МО Эстонии. И вот как только закончились эти учения, а добиться «шока и трепета» у мирового сообщества не получилось, было решено пойти другим путем.

В общем, когда деда прижимает и плющит, он тут же отдает команду снарядить какую-то межконтинентальную, баллистическую ракету, чтобы показательно жахнуть ею по полигону «Кура» на Камчатке. Никто и никогда не видел, куда там прилетают ракеты, но военное ведомство всегда рассказывает о том, что цель поражена. Это именно то ведомство, которое тем же тоном вещает о перехвате дежурными средствами ПВО всех целей и соответственно – об упавших обломках, от которых что-то загорелось и огонь перекинулся на взрывоопасные объекты.

Так случилось и в этот раз. Было решено запустить МБР «Сармат» по тому самому полигону «Кура», чтобы показать загнивающему Западу, что Кузькина мать еще имеется в наличии, а также ее работоспособность и угрожающую мощь. Но у ракеты были свои планы и она решительно отказалась лететь, а вместо этого, взорвалась непосредственно на стартовой позиции. И как сообщают вражеские СМИ, это был уже четвертый неудачный запуск «Сармата». А во вражеских пабликах предполагают, что в ракету могли попасть обломки сбитого дрона ВСУ. Технические же специалисты утверждают, что с ракетой случилось то, что и с кораблями. Ведь известно, что «как вы лодку назовете», так она и поплывет и потому, надо было давать ей не странное название непонятного содержания, а надежное, например «Банкомат». Глядишь, и летала бы ракета.

В любом случае, провальные манеры ВМФ и еще более провальный запуск ракеты произвели прямо противоположный желаемому эффект. Вместо демонстрации символа мощи, был продемонстрирован символ деградации. И это хорошо, что на морских учениях не забодали еще одну подлодку, типа «Курск», а ведь могли бы пополнить подводную группировку флагмана «Москва». Зато ракета – не подвела, ибо своей яркой вспышкой она как бы осветила путь, по которому нужно двигаться стране. Хоть всем хорошо известен адрес, куда следует двигаться «России», но вспышка явственно осветила сам путь. А если кто-то прозевал саму вспышку, то всегда может посмотреть на спутниковые снимки. Ведь ракета сподобилась взорваться прямо в шахте и разворотила все вокруг, включая и шахту, а такое – видно из космоса и можно рассматривать как символ или указатель. Такую ямищу сложно не заметить.

Символ №2 «Оркестровая яма»

Долгое время лапти гордились ЧВК «Вагнер» и некоторые даже говорили о том, что вот это и есть настоящая армия, а не то, что находилось в ведении оленевода. И в самом деле, поначалу туда вербовали кадровых военных, за плечами которых – служба в разного рода спецназах и соответственно, опыт применения собственных знаний и навыков. Правда, со временем там все изменилось, поскольку задачи уже ставились другие и связанные с войной в Украине. Элита осталась несколько в стороне, а Вагнер стал набирать любую рванину для наполнения волн мясных штурмов, в том числе, и по зонам.

Собственно говоря, Вагнер воссоздал методологию организации мясных штурмов и теперь это перестало быть эксклюзивом, поскольку все это внедрено уже в масштабах всех вооруженных сил. Принцип – мы платим большие деньги и выкупаем твой организм полностью, работает везде, где лапти ведут боевые действия. Ну а после того, как Пригожин и Уткин были выведены из игры, Вагнер поглотило военное ведомство, но именно спецы переформатировались в структуру, название которой лапти потянули у «Третьего Рейха» и громко назвали «Африканский корпус». Это воинство отметилось в разных станах Африки от ЦАР до Мали, и как мы помним, наши спецы туда тоже наезжали, чтобы оркестрантов записать в груз 200.

Между прочим, массовый отстрел этих деятелей, когда было утилизировано около роты музыкантов, закончилось неожиданно. Их тушки не были вывезены на болота и более того, хрящи не поехали в Китай, но это уже – их дело. Где-то в песках осталось 87 мумий и нефертити на эту тему, поскольку эта тема давно протухла. Но вот вчера протухла, а вернее – сгорела база оркестра в поселке Молькино, краснодарского края. Именно она являла собой символ несокрушимости их воинства и вот теперь в углях базы можно было разве что картошку испечь.

Между прочим, Пригожин сам был падок на символизм, поскольку для музыкантов была разработана различная атрибутика, которая позже превратилась в самостоятельный мерч и ходят слухи, что кроме всего прочего, место базирования было вызвано названием населенного пункта – Молькино. Якобы, оно было созвучно известному теоретику военного искусства фон Мольтке. Он и Клаузевиц стали самыми знаменитыми основоположниками теории военного искусства и Пригожин об этом знал. Но мы склоняемся к другому пояснению выбора места. В самом деле, название сыграло важную роль, но все помнят, что Пригожин обладал просто перебором по части сарказма и потому название Молькино можно понимать и дословно, как ответ на вопрос «Чье?». То есть, это место принадлежит маленькой моли – мольке, а кто имеет позывной «Моль»?

В любом случае, база практически выгорела и в основном, пострадали административные постройки, откуда осуществлялась координация действий «оркестра». Наверное, называть это «штабом» было бы неправильно, тем не менее, это было нечто вроде командного центра. И вот эта локация сгорела практически одновременно со складами боеприпасов в Тихорецке.

Сразу возникла версия о том, что туда прилетели ударные дроны ВСУ, и она пошла по их сегменту сети, но потом ее стали дезавуировать быстро и несколько грубовато, без особых пояснений того, почему отказались от предыдущего варианта пояснений данного события. Вот образчик того, как дал заднюю один из самых раскрученных военблогеров противника:

Мало того, что все переиграл просто находу, так еще и принес извинения. А такое у них бывает, когда кто-то ляпнул что-то лишнее и ему это пояснили товарищи. Причем, пояснили доходчиво в стиле предложения, от которого невозможно отказаться. Видимо, две базы хранения боеприпасов, да еще и база Вагнера за один заход, стало перебором для их информационного пространства. И если артсклады для большинства лаптей – нечто абстрактное, то база Вагнера – другое дело. Это – болезненный удар в их скрепе. Поэтому тему лучше утилизировать через бытовые мотивы или что-то такое, но боже упаси – не приписать это удару ВСУ.

Ведь только что на всю Ростовскую область распространился смрад от двух горящих нефтебаз госрезерва, теперь – огромные склады боеприпасов и еще – оркестровая яма Вагнера. У кого-то может возникнуть нехороший вопрос о том, что же тогда защищают их хваленые ПВО? Ведь все помнят, что когда начали гореть НПЗ и нефтебазы, сапоги стали пояснять, что в первую очередь, они вынуждены прикрывать военные объекты особой важности, а НПЗ уже – по мере возможностей. И вот оказалось, что военные объекты тоже – не прикрыты и что же тогда получается?

А мы полагаем, что переиграть версию с атакой базы Вагнеров именно украинскими дронами вынудили другие соображения. Простые лапти об этом могут и не догадаться, но однажды кто-то может рассказать следующее. Насколько можно понять, по Тихорецким артскладам ВСУ отработали в режиме комбинированной атаки и кроме дронов там работало еще что-то. Но именно дроны применяются в режиме здоровой избыточности средств поражения. Выглядит это так.

Допустим, имеется какой-то объект, на который надо положить 3 дрона для достижения нужного эффекта и нанесения ожидаемого ущерба. Зная плотность ПВО противника по маршруту движения к цели и у самой цели, высчитывается ее эффективность и соответственно – уровень потерь средств поражения. Допустим, эти расчеты дают среднюю и допустимую эффективность 70%, это значит, что из 10 запущенных дронов только 3 могут достичь цели. Но если она того стоит, то атакующая сторона может завысить эффективность работы ПВО и тогда расчет идет из 90% эффективности. То есть, даже если из 10 дронов цели достигнет один, задача будет выполнена, а мы помним о том, что в нашем примере нужно положить три дрона на цель и это означает, что запустить надо 30 единиц.

Наверное, бывают неудачи, когда цель не удается поразить даже с допущением максимальной эффективности работы ПВО, но скорее всего, бывают случаи, когда эта эффективность оказалась либо сильно преувеличенной или удалось уничтожить средства ПВО в районе целевого объекта и тогда на цель можно положить не 3, а 5 или более дронов. Но если для цели оказалось достаточно 3-х аппаратов, то получается, что в воздухе остается еще какое-то количество машин, которые не подлежат к возврату, поскольку это – камикадзе, и в таком случае их надо направить на второстепенные цели, где-то в этой локации.

Проще говоря, подбираются цели, которые недостаточно важны для организации самостоятельной операции для их поражения, но если окажется, что в ходе атаки основная цель однозначно поражена меньшим количеством средств поражения, то в таком случае – дроны обязательно уйдут на цели второго порядка. Скорее всего, база в Молькино как раз и стала такой факультативной целью. И вот это – самое неприятное во всей этой схеме.

Получается, что ВСУ не просто поразили артсклады у Тихорецка, но сделали это гораздо меньшим количеством средств поражения, и потому их «пристроили» по дополнительным целям. А это значит, что ПВО отработала не плохо, а отвратительно и что за такую работу ответственных надо отдать под трибунал. С другой стороны, такой расклад показывает просто пугающую эффективность средств поражения ВСУ. Конечно же, рот заткнут всем, кто будет болтать лишнее. Ведь в итоге получилось, что базу Вагнера – символ величия лаптей, ВСУ уничтожили даже не целенаправленно, а в нагрузку к основной цели. А «это уже какой-то позор».

Символ №3 в Страну Дураков

«Не прячьте ваши денежки

По банкам и углам

Несите ваши денежки

Иначе быть беде

И в полночь ваши денежки

Заройте в землю там

И в полночь ваши денежки

Заройте в землю где?

Не горы, не овраги и не лес

Не океан без дна и берегов

А поле, поле, поле, поле, поле чудес

Поле Чудес в Стране Дураков»

Слова из песни кота Базилио неожиданно проигрались не где-нибудь, а в самых недрах выгребной ямы среди публики «с Рублевки». Ведь не секрет, что часть из миллиардеров, которые уже давно жили в Британии либо Франции, почувствовали санкционный пресс и связанные с этим издержки, но другая часть толстосумов быстро сориентировалась на просто гигантский поток бабла, хлынувший в ВПК, и пристроились к новым возможностям так, что только карманы трещат. Да, с выведением и сбережением огромных денег возникли тяжелые проблемы, но с другой сторона, если нечего выводить и прятать, то не будет и проблем.

Так что тут все входит в стоимость билета и потому на болотах раздалось явное кряхтение от усилий, которые прилагали очень многие деятели для того, чтобы таки утрамбовать дензнаки в карманах. Но видимо, они забыли слова песни, взятой в качестве эпиграфа, и забыли, что они живут в стране дураков, которую строили собственными руками, а потому – содержимое их карманов, величина не постоянная, а переменная. Перефразируя слова Воланда, можно сказать так: беда не в том, что эта величина – переменная, а в том, что она – внезапно переменная.

К символу №1. место старта взорвавшейся ракеты.

В самом деле, очень долгое время фюрер для них был надежным паханом, который отстаивал их интересы и это получалось у него вполне успешно. То есть, он подключал мощь государственного аппарата для того, чтобы проталкивать интересы крупного бизнеса за рубежом, помогал отмывать бабло в нормальном мире и решать проблемы, которые с ним там иногда случались. Но вот с началам войны в Украине, а особенно – с широкомасштабной ее части, с внешними сделками возникли проблемы. Потом возникли с проживанием на Западе и наконец – там начался процесс заморозки нажитого непосильным трудом.

Понятно, что толстосумы кинулись к царю за помощью, но тот велел не суетиться и немного потерпеть. Деваться некуда, они конечно, терпели и даже начали что-то там выстраивать через Китай, Эмираты, Турцию и другие страны. Это уже оказалось не таким легким делом, чем прежде, но тем не менее, прибыли росли и колосились. Оказалось, что при всех нынешних проблемах, бабло проще держать внутри федерации, поскольку его хоть не заморозят и не конфискуют.

Но в итоге оказалось, что зарыв денежки на Поле Чудес и даже сказав соответствующее заклинание, все может вылезти боком. Мало того, проблемы возникнут не из внешних источников, а от пахана – символа их власти и процветания. Де-факто, он постепенно утрачивал те самые функции, которые и делают его паханом – гарантом безопасности своей братвы, но теперь он не только перестал функционировать в этом режиме, но и сам стал источником неприятностей и потерь. Вот что пишут об этом вражеские ТГ-каналы:

«Нам задали интересный вопрос. Правдива ли информация о том, что Путин признался олигархам: он не может повлиять на банки дружественных нам стран (Китая, Турции, Индии), которые не хотят работать с Россией? И что крупному бизнесу, ради которого никто не будет ссориться с партнерами, нужно идти на обходные маневры в этой непростой ситуации.

Мы узнали – это правда. Данные нам подтвердили источники в АП и среди представителей крупного бизнеса. Более того, для олигархов сейчас готовят ряд нововведений, которые, скорее всего, понравятся не всем из них…»

То есть, согласно вражескому источнику, Путин прямым текстом сказал братве о том, что он уже не может исполнять функции пахана. А ведь ради этого ему скормили всю власть, сделав его самодержцем и передав ему полномочий больше, чем их было у того же царя Николая 2-го. Но и это еще не все. Плюс к тому, что Василич или кто там вышел к олигархам и заявил, что отныне он пахан-импотент, но впереди как раз то, о чем было сказано в тексте заглавной песни.

«Во-первых, президент хочет, чтобы олигархи делали серьезные инвестиции в экономики Ирана и КНДР – наших партнеров, которые находятся под санкциями. «Не все такие проекты принесут деньги бизнесу, некоторые будут, скажем прямо, пожертвованиями для развития их экономик. Но нам очень важны прочные связи с Пхеньяном и Тегераном. А технологий, которые мы им передаем, не всегда достаточно. Потому нужно будет вложиться», – пояснил собеседник в Кремле.

Во-вторых, вложиться крупному бизнесу в ближайшее время придется и в производство оружия. ОПК, по мнению Путина, должен развиваться в несколько раз быстрее, чем сейчас.

В-третьих, ряду бизнесменов уже прямо сказали, что в условиях санкций придется жить в ближайшие 10-15 лет. И не стоит рассчитывать на возвращение их активов, замороженных Западом. Все они в ближайшие годы, скорее всего, будут украдены и переданы киевскому режиму, процесс, как мы знаем, уже идет»

И чтобы пояснить, почему пахан, прос*авший весь общак и заваливший самые жирные отрасли бизнеса, теперь лезет в карманы к братве, причем – не трогая своих собственных карманов и карманов своих любовниц, дочек и прочих, он рассказал такое:

«Многие крупные бизнесмены неплохо заработали на СВО. Теперь они, я считаю, просто обязаны вложиться в Россию, в то, чтобы спецоперация была успешной и однажды закончилась нашей Победой. Так будет справедливо», – объяснил ситуацию источник в АП, близкий к президенту».

Вот так. У большевиков это называлось «экспроприация экспроприаторов». Пока это выглядит в виде мягких уговоров, но можно не сомневаться в том, во что это перерастет в ближайшем будущем. И вот символ власти, приблатненный пахан, прямо расписался в своей импотенцией перед внешним миром и похоже на то, что братва сейчас распишется в собственной импотенции перед ним.

Ну а все вместе взятое дает основание полагать, что символом нынешней федерации уже стала импотенция. Полная и бесповоротная.

Anti-Colorados, Defence-Line

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