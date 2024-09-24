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Украинские партизаны проникли в отделение ФСБ в Сызрани

  • 24.09.2024, 12:33
  • 2,044
Украинские партизаны проникли в отделение ФСБ в Сызрани

Что удалось узнать.

Агенты военного движения украинцев и крымских татар «Атеш» продолжают разведывать объекты российских оккупантов, в том числе на территории РФ. На этот раз внимания партизан удостоилось отделение ФСБ в Сызрани, которое сконцентрировано на выявлении несогласных с российской политикой и агрессией против Украины.

Собранная информация поможет обезопасить агентов «Атеш», действующих в России. Подробности рассказали в Telegram-канале движения.

Данные о деятельности ФСБ в Сызрани «Атеш» предоставил агент из числа сотрудников ФСБ.

«Они сейчас сосредоточены на выявлении и пресечении тех, кто не согласен с режимом, и активно борются с «экстремизмом». Особое внимание уделяется кибербезопасности и мониторингу соцсетей и СМИ. Благодаря разведке таких объектов и пониманию специфики их работы мы можем обеспечивать надежную защиту наших агентов», – отметили в «Атеш».

Там также показали несколько фото, сделанных агентом движения на разведанном объекте.

«Напоминаем всем, кто с нами работает или хочет присоединиться: прежде чем отправлять сообщения, проверьте правильность аккаунта. Представители структур РФ создают фейковые страницы и выдают себя за нас. Присоединяйтесь к нашему движению, только вместе мы сможем контролировать преступный режим на территории», – призвали в «Атеш».

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