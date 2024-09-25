«Большая территория заражена» 3 25.09.2024, 7:47

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Эксперт рассказал о последствиях взрыва ракеты «Сармат» в России.

В России регулярно испытывают ракеты «Сармат», а последнее испытание снова стало «падением величия РФ». Об этом в комментарии телеканалу Freedom сказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

«Ракеты «Сармат» в России испытывают с регулярностью, которой можно позавидовать, но еще ни разу не пригласили туда Путина. Потому что, наверное, Путин понимает, у него какое-то чутье есть на потенциальную опасность. Как было бы хорошо, если бы он находился в самом центре этих испытаний», — сказал эксперт.

По его мнению, ракета взорвалась из-за азотной кислоты и утечки топлива.

«Такую окраску облака при взрыве дает только окислитель, а именно азотная кислота. А то, что привело к утечке топлива и такому возгоранию, говорит о падении имперского величия РФ. Ведь там несколько систем защиты, которые дублируют друг друга и которые должны предотвращать подобные ситуации. Но они не сработали», — пояснил эксперт.

Он отметил, что провальное испытание является уникальным, поскольку в 60-х годах 20 века подобные катастрофы уже случались, но тогда было начало ракетостроения и с тех пор этого не повторялось.

«Я думаю, там очень много погибших на самом деле. И вокруг — достаточно большая территория заражена. Мы еще не все видим, потому что азотная кислота действует не очень быстро, она влияет постепенно», — констатировал он.

Напомним, что в РФ во время испытаний прямо в шахте взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат». На месте взрыва осталась воронка диаметром примерно 62 метра.

Кремль официально не признал неудачное испытание ракеты «Сармат». Российские власти утверждают, что ничего не слышали об инциденте.

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