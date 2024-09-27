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Зеленский представил Харрис план победы Украины

  • 27.09.2024, 10:24
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Зеленский представил Харрис план победы Украины

Стали известны детали встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в столице США Вашингтоне с вице-президентом США и кандидатом на должность главы Белого дома Камалой Харрис и представил ей украинский план победы в войне против страны-агрессора России. Об этом он написал 27 сентября в Telegram.

«Поделился деталями плана победы с вице-президентом Камалой Харрис. Для нас это очень важно – быть полностью понятными и работать в полной координации с Соединенными Штатами. Мы должны закончить эту войну, нам нужен справедливый мир. Мы должны защитить наших людей – украинские семьи, украинских детей – и всех от путинского зла», – написал Зеленский.

От имени Украины он выразил благодарность США «за то, что они все это время поддерживают Украину».

Президент Украины разместил видео своей совместной пресс-конференции с Харрис, на которой он заявлял, что для Киева «очень важно – быть полностью понятными и работать в полной координации с Соединенными Штатами».

Перед встречей с Зеленским Харрис заявила, что в США есть те, кто хотел бы заставить Украину отдать территорию и согласиться на «нейтралитет».

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