«Белорусская ПВО — это решето» 1 28.09.2024, 20:35

Режим пытается успокоить работников НПЗ, который находится под прицелом дронов.

Мозырский НПЗ теперь охраняют системы ПВО. Почему Лукашенко пошел на такой шаг? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Анатолием Котовым:

— Я думаю, что здесь больше попытка успокоить коллектив, который работает на Мозырском НПЗ и близлежащих территориях. То, что происходит на российской территории, когда регулярно поражаются НПЗ (тоже вроде как защищенные со всех сторон всеми замечательными комплексами: С-300, С-400, «Тор»), может повториться и в другом месте.

Но ни для кого не должно оставаться хоть какой-то тени сомнения, что если нужно будет ударить по Мозырскому НПЗ, то все эти архаичные средства ПВО максимум послужат какой-то небольшой помехой для удачного поражения.

Это больше из разряда, что нужно делать хоть что-то, в том числе — чтобы успокаивать персонал завода, что они находятся в безопасности, можно работать. Ну а военные отчитались, что они сделали все, что могли, и никто там не проскочит. Однако траектории полетов «Шахедов», которые летали через территорию Беларуси, показывают, что это не ПВО, а решето.

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