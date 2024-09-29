ВВС: В Кремле хотят, чтобы Трамп отменил два закона в Украине 13 29.09.2024, 9:54

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Результаты встречи Зеленского с кандидатом в президенты США встревожили РФ.

В Кремле хотят, чтобы кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом добился «отмены» двух законов в Украине для «шага вперед» к миру.

Речь идет о законах о языке и запрете Московского патриархата. Такое заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров, цитату которого приводит BBC, комментируя заявления Трампа о необходимости «справедливого соглашения» по Украине, сделанные после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

«Трамп говорил какое-то время назад, что ему потребуется 24 часа, сейчас уже иная формулировка», - сказал министр страны-агрессора и добавил, что в РФ «будут рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату».

Поясняя, что понимается под «желаемым результатом», Лавров начал повторять кремлевские нарративы о том, что российское вторжение в Украину произошло из-за якобы попыток Запада «втянуть Киев в НАТО», а также из-за «притеснения» русскоязычных. В своем заявлении он упомянул законы о языке и запрете МП.

«Если у господина Трампа получится отменить эти законы, это уже будет шаг вперед», - сказал он.

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