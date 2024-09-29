Эксперт: В Волгоградской области РФ взорван арсенал с иранской баллистикой 29.09.2024, 10:09

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Андрей Коваленко

Там вспыхнул пожар, а местные жители заявляют о детонации.

В Волгоградской области России был атакован склад с российским оружием. Там могли хранить иранские баллистические ракеты.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.

По его словам, был атакован арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России в населенном пункте Котлубань Волгоградской области.

«Там сохранялась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним», - отметил Коваленко.

Стоит отметить, что в сети ночью сообщали о взрывах в Котлубане и «прилете» по складу с оружием войск РФ. Там вспыхнул пожар, а местные жители заявляют о детонации.

В сети также сообщают о пожаре на военном аэродроме «Балтимор» в Ейске Краснодарского края. Местные паблики пишут, что там могли хранить ракеты «Кинжал».

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