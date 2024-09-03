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Путина в Монголию послал Зеленский

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  • Леонид Гозман
  • 3.09.2024, 8:50
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Путина в Монголию послал Зеленский

Взяв под контроль часть Курской области, он резко подорвал легитимность главы Кремля.

Что Владимир Владимирович забыл в Монголии, если не считать, конечно, желания оказаться в день траурных мероприятий в Беслане как можно дальше оттуда? Это не дружественная диктатура, с которой можно договориться об оружии, солдатах или обходе санкций. Так, зачем? 85 лет Халхин Гола праздновать? Ну, это надо, чтобы вообще делать было нечего.  

Путина в Монголию послал Зеленский. Взяв под контроль часть Курской области, он резко подорвал легитимность Путина в глазах «верхних десяти тысяч» – а другой легитимности у него и нет! На этом фоне традиционные уже обвинения в трусости (или констатации таковой) становятся особенно болезненными. Они не только поддерживают идею, что царь не настоящий (настоящий должен защищать свою землю и не боятся опасностей), но и могут кого-то из недовольных подтолкнуть к действиям.    

Поэтому он и поехал в страну, подписавшую статут Международного Уголовного суда, но при этом давшую ему стопроцентные и проверяемые гарантии, что его не арестуют. Он таким образом демонстрирует своим, что и не трус он вовсе, а просто рационально осторожный. А еще его пропаганда будет говорить, что плевать ему на все МУС вместе взятые, а все страны мечтают увидеть его у себя, но он не всем такую честь оказывает. 

Монголы перед МУС оправдаются – на то юристы и существуют. Кстати, никого из первых лиц по ордеру МУС не задерживали. Один – бывший – сам сдался и, между прочим, добился оправдания и снятия с себя всех обвинений.   

Но поражает меня и даже возмущает, как много оппозиционных авторов говорили, что нет, арестуют, что и группа захвата от МУС может прибыть, что и монголы только рады будут и так далее. Это ведь не просто безответственная болтовня – мало ли ее? Это внушение необоснованных надежд. Представьте себе человека, который в это поверил и с нетерпением ждет, когда же это случится? И вот он видит Путина, которого принимают в Монголии с государственными почестями, а никакого ареста нет. Мало у него было разочарований за последние два с половиной года? Это еще одно, еще один удар, который сделает этого человека слабее, повышает вероятность депрессии и внутренней капитуляции.

Чтобы выжить, мы должны принять ту трагическую реальность, в которой оказались и мы сами, и Россия. Мы должны говорить правду – на лжи стоят диктатуры, что Ленина, что Гитлера, что Путина. Мы должны рассчитывать свои силы, исходя из того, что борьба будет долгой и тяжелой. Да, мы победим, но лишь после этой долгой и тяжелой борьбы. А каждый, кто пытается внушить людям иллюзии скорого и чудесного избавления, вольно или невольно, из корыстных соображения, монетизируя свои каналы, или просто по глупости, работает на Путина и творит зло.   

Леонид Гозман, Telegram

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