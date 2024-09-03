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Лукашенко не стоит обольщаться

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  • 3.09.2024, 9:20
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Лукашенко не стоит обольщаться

Лояльность белорусов — лишь напускная.

Лукашенко с нескрываемым чувством удовольствия прослушал, как на встрече с ним в витебском университете все хором пели гимн и похвалил: «Все знают слова гимна, даже начальники все пели», пишет «Салiдарнасць».

В ответ университетский активист радостно отрапортовал: «Это наша молодежь, молодежь Витебщины. Мы готовились, долго ждали вас».

Конечно, он не рассказал про многочасовые нудные репетиции, на которые студентов пришлось собирать под угрозой отчисления. Про испорченные каникулы для молодых людей и отпуск для всего педсостава.

Про то, как преподаватели вынуждены были под страхом потери рабочего места перепроверить в сотых раз личное дело каждого учащегося, чтобы на встречу случайно не просочился кто-то «неблагонадежный».

И про всех их вместе, которые вместо пляжей на речке полоскались в ведрах, начищая до блеска коридоры и аудитории. 

И все это — ради пяти минут удовольствия правителю.

Поэтому витебский активист прав — готовились, старались, сделали. Но стоит ли обольщаться?    

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