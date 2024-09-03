Россияне «освобождают» Суджу по донбасскому сценарию
- 3.09.2024, 9:43
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Новые фото из Курской области.
В Курской области, где ВСУ с 6 августа проводят свою операцию, российские войска стирают с лица земли город Суджу – его постоянно забрасывают авиабомбами, пишет apostrophe.ua.
Новые фото уничтожения Суджи публикуют российские паблики.
Как видно на фото, российские военные разбомбили «Ледовый стадион» в Судже – такой сценарий тотального уничтожения они использовали во всех украинских городах – Бахмуте, Попасной, Авдеевке, а сейчас так же уничтожается Торецк.
«Русская армия начала освобождать Суджу по сценарию Донбасса. «Ледовый стадион», куда прилетела авиабомба. И это только начало. Военкоры открыто пишут, что вскоре весь город сотрут с земли, и даже не обратят внимания, что там остались сотни российских граждан. Путину все равно кого убивать», – комментируют фото в Сети.