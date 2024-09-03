ISW: ВСУ выносят понтонные мосты россиян в Курской области 3.09.2024, 10:01

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Американские аналитики рассказали о боях в российском регионе.

Кадры с геолокацией от 2 сентября показали, что россиянам удалось взять под свой контроль Ольговку, которая находится к востоку от Коренево в Курской области РФ.

Аналитики из Института изучения войны (IWS) подтвердили факт отхода украинских сил от Ольговки. При этом российские военкоры утверждают об успехах ВСУ в районе Погребок и Малой Локни. Чтобы избежать окружения, российские войска отошли от этих населенных пунктов.

Z-каналы также пишут о военных операциях ВСУ в районе Коренево, Комаровки, Ольговки, Кремяного, Мартыновки, Большого Солдатского и других населенных пунктов в районе Суджи.

Накануне российские военкоры также подтвердили удары со стороны ВСУ по понтонным мостам через реку Сейм в районе Глушково. На Курщине украинским силам противостоят оккупанты из 30-го мотополка, 11-й десантной бригады, 56-го десантного полка, спецназа «Ахмат» и «Дикой дивизии Донбасса».

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