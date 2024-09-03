Разработчика росийских гиперзвуковых ракет посадили на 15 лет за госизмену 1 3.09.2024, 12:42

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Александр Шиплюк

Его обвинили в передаче секретных данных Китаю.

Мосгорсуд приговорил к 15 годам строгого режима директора Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шиплюка. ФСБ обвинила его в госизмене. Шиплюк вину не признал. В конце мая суд в Петербурге отправил на 14 лет в колонию строгого режима учителя Шиплюка и его коллегу по ИТПМ 77-летнего Анатолия Маслова — также по обвинению в госизмене, сообщает BBC.

Мосгорсуд рассмотрел дело Шиплюка в закрытом режиме, так как оно засекречено. На оглашении резолютивной части приговора присутствовала семья ученого.

Директор ИТПМ провел в СИЗО «Лефортово» больше двух лет в ожидании следствия, суда и приговора. ФСБ не раскрывала, в чем конкретно обвиняет ученого.

Агентство Reuters со ссылкой на двух анонимных собеседников, знакомых с материалами дела, сообщало, что Шиплюка обвинили в передаче секретных данных Китаю на научной конференции, которая проходила в этой стране в 2017 году.

Сам Шиплюк, по словам собеседников Reuters, настаивал, что информация не была секретной и находилась в свободном доступе в интернете.

Сын ученого Михаил Шиплюк сообщил BBC, что его отец не признал вину. «Они с адвокатом бились до последнего», — рассказал он. Обвинение просило суд приговорить 57-летнего физика к 20 годам лишения свободы.

Шиплюк — известный российский ученый, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Он специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.

До того, как возглавить ИТПМ Шиплюк c 2006 года был заведующим лабораторией «Гиперзвуковые технологии» в институте. Основные научные направления исследований Шиплюка связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, а также с экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

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