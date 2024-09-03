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Первокурсница хотела снять квартиру в Минске, но осталась без денег и жилья

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  • 3.09.2024, 21:22
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Первокурсница хотела снять квартиру в Минске, но осталась без денег и жилья

Минус 500 рублей.

В конце лета рынок арендной недвижимости заметно оживает: со всех уголков страны в столицу стекаются тысячи студентов. Счастливчики получают ключи от комнат в новеньких (и не очень) общежитиях, остальным приходится искать съемные квартиры и зачастую нарываться на лжеарендаторов. С одним из них столкнулась первокурсница из Барановичей. Подробности этой истории рассказали в Советском РУВД Минска.

С молодым человеком, который вызвался помочь ей решить жилищный вопрос в столице, девушка познакомилась через общих знакомых. Парень предложил ей снять квартиру на улице Рокоссовского. Чтобы убедить первокурсницу в том, что квартира действительно существует, он отправил фотографии, взятые с сайтов по аренде недвижимости.

В середине июля 24-летний минчанин взял у девушки 500 рублей в качестве залога и пообещал отдать ключи через несколько дней. Однако после этого он под разными предлогами стал откладывать заселение, ссылаясь то на замену сантехники, то на похороны родственника, то на свадьбу друга. В этих же целях молодой человек переписывался с девушкой от имени своей матери.

В августе студентка нашла другую квартиру и потребовала вернуть деньги. Минчанин пообещал перечислить ей всю сумму, однако слова не сдержал. Несколько раз он вводил девушку в заблуждение и уверял, что деньги на карту отправил. После неудачных попыток вернуть 500 рублей первокурсница обратилась в милицию. Как чуть позже стало известно оперативникам уголовного розыска, денег у лжеарендатора не было: он решил отдать долг другу.

Теперь минчанину светит уголовное дело за мошенничество.

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