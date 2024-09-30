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Могилизация России

  • Герман Обухов
  • 30.09.2024, 7:43
  • 1,006
Могилизация России

Путин наловчился лишь тырить по карманам своего государства.

Ответ на вопрос: «Куда идет Россия?», очень прост и лаконичен: В никуда. В данной связи вспоминается старый советский анекдот: «В вагоне поезда едут Ленин, Сталин и Брежнев. Неожиданно поезд останавливается, все выходят и видят, что рельс дальше нет. Ленин срезу предлагает: давайте организуем субботник и восстановим путь. Так и сделали. Поехали дальше.

Опять остановка и та же проблема. Сталин выходит и спрашивает: кто начальник станции? Петя Иванов – робко отвечают. Расстрелять! И пути восстановить за 24 часа. Все исполнили. Едут дальше. Снова остановка, выходит Брежнев, рельс впереди нет, покачал головой и, вернувшись в вагон, предложил: давайте занавесим шторы и легким покачиваем будем имитировать движение поезда». Сегодня место Брежнева занял Путин, суля стране на протяжении 24 лет светлое будущее. Оно сверкнуло, словно Финист в пасмурный день, когда цены на нефть поднялись до небес, и окончательно потухло в 2022. Теперь, как в той славянской былине: направо пойдешь – голову сложишь, налево пойдешь – домой не вернешься, прямо пойдешь – погибель свою найдешь. 

Смертность в 2023 году превысила рождаемость в России в 1, 6 раза. Это без учета невосполнимых потерь на фронте. Когда это сложим, то получим космическую цифру с приговором: страна умирает и заставить народ больше рожать не может даже Господь Бог. Тут следует отметить одну весьма примечательную деталь касательно лживой статистики неофашистского государства – в стране проживает сегодня никаких не 145 миллионов человек, а от силы 85-90, согласно подсчетам экспертов и аналитиков. По уровню жизни страна опережает разве что Габон и Мали. Бегут из страны все, кто может. В России не осталось ни талантливых артистов и музыкантов, ни врачей и ученых. Живут только два города: Москва и Петербург, остальная страна существует и выживает. Указы и призывы фюрера сплотиться, повысить рождаемость и устроить технологический прорыв остаются втуне. Народ слушает и держит кукиш в кармане.

 Так почему современный Четвертый Рейх, в который превратилась российская империя, не способен повторить «подвиги» нацистской Германии? Все банально и очевидно. Гитлер в отличие от Путина не был миллиардером, он строил дороги, заводы, самолеты. Путин не построил ничего, он наловчился лишь тырить по карманам своего государства. Поезда в России от Сименс, самолеты от Аэробуса и Боинга, автомобили теперь уже из Китая. Гитлер создал сильную промышленность, чтобы всей военной мощью навалиться на Европу. Путин и его камарилья умели только воровать в стране все, что можно и нельзя, скупая на Западе виллы и яхты. Если блицкриг Гитлера был рассчитан на три месяца, а блицкриг Путина на три дня, то оба они одинаково «лоханулись». Итог военной авантюры российских неонацистов в итоге окажется не менее катастрофичный, чем у их немецких предшественников. Вопрос лишь времени. Украина и ее союзники выстоят, это закон природы.  

Герман Обухов, «Обозреватель»

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