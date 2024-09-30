Карбалевич: Лукашенко дал ясный сигнал 2 30.09.2024, 10:35

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Валерий Карбалевич

Политолог перевел заявление диктатора на «человеческий язык».

Белорусский диктатор однозначно заявил, что сам будет участвовать в президентской кампании 2025 год.

Политический обозреватель «Радыё Свабода» Валерий Карбалевич подвел итоги прошедшей недели.

По его мнению, хитом этой недели, безусловно, стала «политическая скромность» Александра Лукашенко, который заявил, что пока не видит себе замены на президентском посту, а потому в очередной раз в 2025 году «пойдет спасать» страну.

«Не хочу никого обидеть, не хочу себя тут приподнять. Помните, я говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет основных моментов, свойств и качеств президента, то ты даже не суйся в эту сферу», — сказал он 27 сентября на встрече со студентами технических вузов в Минске.

По словам Карбалевича, из этих рассуждений Лукашенко следует, что президент должен обладать набором уникальных качеств, которого ни у кого из его окружения нет. То есть у каждого из чиновников сильные стороны, безусловно, есть, но вот их совокупностью обладает только «рожденный президентом» Лукашенко.

«Поэтому, если его внимательно послушать и попытаться перевести его высказывания на понятный язык, то окажется, что, кроме него, Александра Лукашенко, сегодня в Беларуси нет людей, которые могли бы стать сегодня «качественным президентом». Отсюда очевидный вывод: если никого не будет, то ему снова придется идти на президентские выборы в 2025 году», — делает вывод Карбалевич.

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