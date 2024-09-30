Немецкие журналисты взялись за пророссийского депутата, использовавшего труд белорусских политзаключенных
- 30.09.2024, 11:39
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Началось расследование.
Немецкие журналисты проводят собственное расследование по поводу использования труда белорусских политзаключенных немецким бизнесменом и депутатом Йоргом Дорнау.
Напомним, недавно стало известно, что Дорнау, который в очередной раз прошел в региональный парламент Саксонии от популистской партии «Альтернатива для Германии» (AfD), имеет бизнес в Беларуси.
Его ООО «Цыбулька-Бел» расположено возле Лиды, там занимаются выращиванием лука. Оказалось, что перебирать лук по договору с лидским ЦИП на «Цыбулька-Бел» привозили заключенных, среди которых были и люди, задержанные по политическим статьям.
Немецкие журналисты нашли одного из них. Лидский бард Сергей Черняк прошлой зимой трижды привлекался к административным арестам за «распространение экстремистских материалов».
Во время отбывания арестов Сергея направляли на разные работы. Так, еще в феврале этого года один из лидских телеграм-каналов сообщал, что его возят «на местную свалку и к фермеру перебирать лук», однако места не уточняли.
Теперь со слов Черняка известно, что это было предприятие «Цыбулька-Бел», где он действительно перебирал лук, и куда неоднократно приезжал сам Йорг Дорнау.
Немецкому изданию n-tv.de белорус рассказал, что вместе с ним на ферму к Дорнау привозили около 30 заключенных, среди которых были и люди, задержанные по политическим статьям.
Только этих людей доставляли к месту работы в наручниках. Также по словам бывшего задержанного, для работы им не выдавали теплых курток и не кормили в течение дня.
— Мы не получали еды на работе. Утром в ЦИП давали завтрак. Следующий раз кормили только вечером, — рассказал Черняк немецким журналистам.
Заключенные перебирали лук и сортировали его по размеру. За эту работу им обещали платить по 5 евро в день. По словам Черняка, ЦИП должен был вычесть из этих денег оплату за питание, однако и оставшиеся деньги лично ему так и не отдали.
Немецкий депутат (AfD) Йорг Дорнау, восхищающийся российским и белорусским режимами, во время последней избирательной кампании скрыл факт наличия бизнеса в Беларуси, за что был оштрафован более чем на 20 тысяч евро.
После того, как в немецкой прессе стала появляться информация об использовании на плантациях труда белорусских заключенных, в том числе и людей, привлеченных по политическим статьям, Дорнау стал избегать общения с журналистами.