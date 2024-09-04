Переждать Путина Петр Олещук

4.09.2024, 11:56

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Петр Олещук

Есть два пути, как остановить войну в Украине.

Не знаю как у кого, а лично у меня уже нет никаких моральных сил читать аналитику и другие публикации от западных журналистов и различных экспертов по урегулированию российско-украинской войны.

Для примера возьму публикацию, вышедшую на Foreign Affairs. Автор — Питер Шредер, экс-аналитик ЦРУ.

Смысл статьи прост и выражен в названии. «Путин никогда не сдастся в Украине». В публикации есть интересные идеи. Ну как интересные — интересные для американского дискурса. Мол, надежды администрации Байдена, что если хорошо надавить на Путина, тот поймет, что воевать ему невыгодно и начнет искать пути выхода из войны, оказались напрасными. Хотя российская агрессия против Украины западным политикам может казаться «нерациональной», но кремлевский вождь от нее не откажется. Он будет продолжать войну за покорение Украины, считая эту борьбу экзистенциальной.

Мысль, в общем, справедливая. Правда трудно согласиться с причинами этой «экзистенциальности» для Шредера. Они заключаются в том, что Путин якобы видит угрозу превращения Украины в «антироссийский бастион». Где он видел такую угрозу в 2014 году, когда начинал агрессию, не понятно. Но американцы, я так понимаю, просто органически не в состоянии говорить о российском империализме как об основании всего.

А дальше начинается самое интересное. Так какой рецепт у автора? Что он предлагает? Он говорит, что убедить Путина уйти из Украины не удастся, как и заключить какое-то более-менее приемлемое соглашение по урегулированию, поэтому надо его «переждать».

Как переждать? Путем снижения интенсивности боевых действий и соглашения с агрессором, чтобы меньше тратить ресурсов на войну. Далее — привычные для американцев и западных аналитиков спекуляции относительно «сохранения жизни гражданских» и т. д.

Но здесь возникает простой вопрос. Вы только что говорили о том, что кремлевский вождь никогда не откажется от войны за Украину. И теперь хотите его «сдержать» какой-то очередной бумажкой? Вы же сами говорите, что он все воспринимает как экзистенциальную войну, главную войну собственной жизни, ради чего можно тратить все возможные ресурсы. Но предлагаете «уменьшить интенсивность войны» и «уменьшить расходы на войну американских ресурсов».

Как говорил персонаж одного известного голливудского фильма: «Замечательный план. Надежный как швейцарские часы».

Ну хорошо, вы подпишете что-то с кремлевским диктатором. Он, может, что-то и уменьшит в плане интенсивности, но только для того, чтобы собрать больше ресурсов и нанести новый удар. И что делать с этим ударом? Тоже ждать?

Поскольку автор сознательно отказывается от серьезных упоминаний о российском империализме, то он считает, что как только Путин умрет, или «уйдет» (а чего ему, собственно, надо идти?), то сразу можно будет переходить к «политическому урегулированию», которое потребует от всех «компромиссов». Чего они там все считают, что в окружении нынешнего правителя будет достаточно адекватных людей для нормального разговора — отдельная тема.

Ну и повторение традиционных американских мантр, что «русских нельзя победить». Куда же без них. Интересно, а если попробовать их победить? Никто же до сих пор не пытался, потому что победить противника, имея запрет на удары серьезным оружием по его территории, это такая себе задача.

Но возвращаясь к публикации. Такого на Западе выходит много. Люди постоянно занимаются псевдоаналитической спекуляцией на теме «украино-российского урегулирования», даже не пытаясь серьезно погрузиться в тему.

Потому что если бы они погрузились, то поняли, что пути есть только два. Реальных, а не мнимых.

Путь один. Собрать саммит НАТО и пригласить туда Украину. Провести ратификацию этого приглашения. Поднять украинский флаг в Брюсселе. Конечно, в течение этого процесса будет очень много российской вони. Будут гонять ядерные боеголовки из российских в белорусские области, будут страшно угрожать с трибуны ООН. Возможно, даже снимут мультик, как ядерные ракеты падают на Вашингтон. Но если на все это не обращать внимания, то результат будет такой же, как и во всех случаях, когда россияне получали решительный отпор — они просто тихо «отползают». Потому что нет у них сил и ресурсов для военного противостояния такого рода. Все, что у них есть, воюет в Украине, а собственно российскую территорию некому прикрывать, кроме как перепуганным «срочникам», запуганным больше «ахматовцами», чем НАТО.

Есть второй путь. Он гораздо хуже, потому что потребует много ресурсов, значительно сложнее и дороже. Он заключается в том, чтобы дать Украине все возможно оружие, из которого можно будет простреливать хотя бы европейскую часть российской территории. Чтобы на каждый удар ракетой по украинскому городу такой же удар был по российскому городу, но, конечно, лучше, чтобы не такой, а более мощный. Чтобы на каждую уничтоженную ТЭЦ горело хотя бы 2−3 российских НПЗ. Это будет самым убедительным аргументом от любых попыток нарушать любые гипотетические договоренности. Ну и в таком состоянии, конечно, кое-как можно было бы «переждать» Путина, а у наследников последнего было бы значительно меньше аргументов, чтобы не искать «политического решения».

Но, конечно, в США не ищут и не будут искать простых путей. Они запасутся красной краской, чтобы и дальше рисовать линии. Потому что как без линий. Просто остановить диктатора-преступника? Нет, это не их метод. Все надо максимально усложнить, затянуть, сделать максимально кровавым и бессмысленным. А потом начать поиск выхода.

Вчера и сегодня все возмущались правительством Монголии, которое не арестовало одного известного всему миру военного преступника. Не снимая ответственности с монгольских правителей, трудно ждать от них исторических шагов в момент, когда на такие исторические шаги не способен целый Запад. Мы же понимаем, что визит в Монголию — это просто пощечина Западу. Мол, смотрите. Вас уже никто не слушает, никто не уважает, ваши ценности — пустой звук. И, собственно, это правда. Не уважают. И это факт. И этот факт не «переждешь».

Мировой порядок рушится, все рушится, международные организации превращаются в клуб несмешных клоунов, а уважаемая организация НАТО думает: можно ли сбивать священный российский дрон, влетевший на их территорию. Или, может, не надо горячиться?

Но это я немного отвлекся. Все апологеты «заморозок» и «пережиданий» не хотят замечать очевидного факта. Российский режим встал на путь разрушения мирового порядка, и он этим активно занимается. И будет заниматься в дальнейшем. Нельзя «выключить» путинский режим на 10−15 лет, пока там все не умрут.

Тем более не понятно, а что в это время делать украинцам? Подозреваю, что «переехать всем в Майами и ждать смерти Путина» среди вариантов нет? Так что тогда предлагается? Сидеть под ракетно-бомбовыми ударами пока на Западе будут за всем этим процессом наблюдать с большим интересом?

У нас очень любят критиковать Джейка Салливана. Я не имею малейших намерений его защищать. Но мы должны понимать, что сам Салливан — это не какое-то «хтоническое зло», а просто продукт определенной системы, которая формирует определенную модель мышления. Они, в общем, там все такие же. Потому что формировались в одной среде, привыкли к одним и тем же реакциям на вызовы. Есть исключения, но они теряются на коллективном фоне. Чем больше я читаю, тем больше я это все понимаю. Все эти догматы об эскалации они же не на пустом месте возникли. И представление, что нет ничего страшнее этой самой «эскалации». Хотя даже наша война доказывает, что страх эскалации явно страшнее самой эскалации, потому что страх эскалации — это огромные жертвы, геноцид и просто разрушение мирового порядка.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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