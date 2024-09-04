Грибы в голове

Грибы в голове2
- Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
- 4.09.2024, 15:35
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Вот в такой реальности и живет большинство населения России.
Поговорил тут вчера со знакомой из России. Давно не общались. Человек потребляет информацию из телевизора и лоялистских сайтов.
Говорит, что грибов много в этом году в одном из регионов Северо-Запада. Столько, что хоть косой коси, а это к войне.
На мое удивленное: « Так война идет уже третий год. Самая настоящая», получил в ответ – нет это сейчас гибридная идет, незаметная, а грибы, они к настоящей, к мировой войне.
Вот вам и понимание происходящего. Пропаганда так сконструировала мозг потребителя, что война у него до сих пор гибридная и в целом незаметная. Даром, что там число погибших российских военных уже крутится вокруг цифры в 100 тысяч – все равно гибридная. А вот грибы – они уже к серьезной войне.
Жаль, что разговор был не сегодня. Можно было бы обсудить попадание и взрыв беспилотника в московский НПЗ в Капотне и другие визуальные картинки с взрывами электростанции в Конаково и в Подмосковье, оцепленный отчего-то ярославский НПЗ и еще много всего визуально не гибридного. Но и тут, умаю, что это был бы разговор со стенкой. Телевизор этого не покажут, губернаторы бодро отчитались о том, что все беспилотники сбиты, а «хлопки» - это результат действия нашего доблестного ПВО. Вот в такой реальности и живет большинство населения России.
Телеграм-канал «Занимательная конспирология»