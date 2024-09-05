Япония подтвердила задержание своего гражданина в Беларуси
- 5.09.2024, 12:18
Белорусский режим объявил Наканиси Масатоси «шпионом».
Задержанному в Беларуси по подозрению в шпионаже гражданину Японии Наканиси Масатоси оказывают консульскую поддержку, проблем со здоровьем у него нет, сообщил на пресс-конференции главный секретарь Кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
«Посольство Японии подтвердило, что мужчина в возрасте 50 лет был задержан местными властями за нарушение внутреннего законодательства. На консульской встрече с гражданином мы убедились, что особых проблем со здоровьем у него нет. Что касается этого дела, то я хотел бы воздержаться от предоставления каких-либо подробностей касательно причины задержания, обстоятельств, приведших к задержанию, и т.д. Правительство будет продолжать оказывать максимальную поддержку, насколько это возможно», — сказал Хаяси.
Комментировать обстоятельства дела он отказался, поскольку речь идет о личной информации, пишет Reuters.