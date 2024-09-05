закрыть
5 сентября 2024, четверг, 12:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Япония подтвердила задержание своего гражданина в Беларуси

  • 5.09.2024, 12:18
Япония подтвердила задержание своего гражданина в Беларуси

Белорусский режим объявил Наканиси Масатоси «шпионом».

Задержанному в Беларуси по подозрению в шпионаже гражданину Японии Наканиси Масатоси оказывают консульскую поддержку, проблем со здоровьем у него нет, сообщил на пресс-конференции главный секретарь Кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

«Посольство Японии подтвердило, что мужчина в возрасте 50 лет был задержан местными властями за нарушение внутреннего законодательства. На консульской встрече с гражданином мы убедились, что особых проблем со здоровьем у него нет. Что касается этого дела, то я хотел бы воздержаться от предоставления каких-либо подробностей касательно причины задержания, обстоятельств, приведших к задержанию, и т.д. Правительство будет продолжать оказывать максимальную поддержку, насколько это возможно», — сказал Хаяси.

Комментировать обстоятельства дела он отказался, поскольку речь идет о личной информации, пишет Reuters.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников
Путин заговорил о мире
Путин заговорил о мире Альфред Кох
Орать во всю глотку
Орать во всю глотку Ирина Халип
Три моста космической пехоты
Три моста космической пехоты Владимир Халип