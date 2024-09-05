Российские военнослужащие ограбили еще один торговый объект в Курской области
- 5.09.2024, 19:20
На этот раз им приглянулся детский магазин.
В Курской области российский военнослужащие вскрыли и ограбил детский магазин «Капитоша».
Видео произошедшего в поселке Коренево Курской области разместил телеграм-канал «Пепел Курск». На нем военный топором выбивает стекло в двери магазина и ворует там вещи и деньги из кассы.
Позже в магазин забирается другой боец российской армии и, предположительно, крадет два десятка ремней.
На записи с камер дата съемки указана как 12 августа. Насколько она верная — неизвестно, отмечает «Пепел Курск».
Поселок Коренево расположен примерно в 25 километрах от границы с Украиной. С 6 августа в Курской области идут бои в результате наступления ВСУ.
Напомним, это не первый подобный случай в регионе. 24 августа в интернете появилось видео разграбления склада Wildberries российскими военными в селе Званое в Курской области. 18 августа похожий инцидент случился в поселке Глушково — там люди в российской военной форме ограбили салон связи «Мегафона».