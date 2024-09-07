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Буданов: РФ ожидают серьезные изменения в силовом блоке

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  • 7.09.2024, 17:51
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Буданов: РФ ожидают серьезные изменения в силовом блоке
Кирилл Буданов

Российский режим расшатывают определенные внутренние процессы.

В ближайшие два месяца в России ожидаются серьезные перестановки в руководстве силовых структур, заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Сергею Жадану для «Радио Хартия». По его словам, эти изменения будут видны как Украине, так и всему миру.

Буданов также отметил, что путинский режим испытывает давление со стороны праворадикальных движений, которые быстро распространяются по России.

«Перелома (на поле боя – ред.) еще не произошло. Но все рядом. Не может вся жизнь так продолжаться – ресурсы не бесконечны, ни у нас, ни у них... Относительно российской стороны – в ближайшие два месяца там запланированы серьезны в силовом блоке. Как они произойдут – увидим скоро. Не так долго осталось ждать», — подчеркнул он.

Глава украинской разведки добавил, что российский режим расшатывают некоторые внутренние процессы: по словам Буданова, в РФ «не все так гладко, как они хотят показать». Внутренние процессы в России указывают на нестабильность, несмотря на попытки Кремля демонстрировать контроль над ситуацией. В стране активно появляются праворадикальные и даже сепаратистские движения. Например, в Смоленской области возникло движение «Смоляндия», и это лишь один из многих примеров.

«Там такие движения есть, которые меня очень удивили и в каких регионах они существуют», – добавил глава ГУР.

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