Российский «шахед» залетел в Румынию: в небо поднимали авиацию 8.09.2024, 12:59

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Идут поиски дрона.

8 сентября, во время российского обстрела Украины сприменением ударных БПЛА типа «шахед», один из дронов пересек воздушное пространство Румынии. Информацию об этом подтвердило Министерство национальной обороны Румынии.

Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о внедрении мероприятий для информирования населения в уездах Тульча и Констанца. Оповещения через систему RO-Alert были отправлены в 2:20 и 2:38.

«С 2:25 ночи два самолета F-16 ВВС Румынии поднялись в воздух с 86-й авиабазы Борча для мониторинга воздушной обстановки», - говорится в сообщении.

Радиолокационная система обнаружила и отследила маршрут беспилотника, который вошел в национальное воздушное пространство и покинул территорию в направлении Украины. Два самолета F-16 отслеживали беспилотник и вернулись на базу около 4:08 утра. Данные на то время указывали на возможность падения беспилотника в безлюдной местности вблизи населенного пункта Периправа.

«С сегодняшнего утра силы Министерства национальной обороны проводят воздушные и наземные поиски в этом районе», - добавили в Минобороны Румынии.

Министерство национальной обороны решительно осудило российские атаки на украинские гражданские объекты и инфраструктуру, назвав их неоправданными и нарушающими международное право.

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