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Зеленский: Украина покажет детальный план победы Байдену, Трампу и Харрис

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  • 8.09.2024, 21:32
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Зеленский: Украина покажет детальный план победы Байдену, Трампу и Харрис

Общие черты этого плана на этой неделе показали делегации Конгресса США.

Украина покажет развернутый план победы в войне действующему президенту США Джо Байдену, а также двум основным кандидатам в президенты - Камале Харрис и Дональду Трампу.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Он отметил, что сегодня Украина начала работать с партнерами над реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты на этой неделе на заседании «Рамштайн» в Германии и на встречах в Италии.

По словам Зеленского, в частности состоялись важные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, канцлером Германии Олафом Шольцом и главой правительства Италии Джорджей Мелони.

«Неизменно работаем с представителями обеих партий в Соединенных Штатах Америки - на полях форума в Италии провел встречу с делегацией Конгресса США. Говорили, в частности, о плане победы для Украины - об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги президенту Соединенных Штатов Байдену и обоим кандидатам в президенты - Трампу и Харрис», - сказал Зеленский.

По его словам, уходящая неделя дала Украине новые договоренности по снарядам, а также по финансированию производства оружия, дронов и ракет непосредственно в Украине. Неизменный приоритет остается за ПВО, заявил президент Украины.

«Россия может уклоняться от поисков мира ровно настолько, насколько мир уклоняется от сильных решений ради поражения для России. Дальнобойность - одно из таких ключевых, стратегических решений. Я благодарю всех в мире, кто помогает нам приближать эти безусловно необходимые шаги партнеров», - сказал глава украинского государства.

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