Можно ли в Беларуси сдавать внаем льготное жилье, построенное для многодетных?
- 11.01.2025, 13:47
Адвокат объяснил.
Многодетные семьи, построившие квартиру по льготному кредиту, часто задаются вопросом: можно ли сдавать это жилье в аренду, если в наследство досталась другая квартира?
Ответ на этот вопрос дал адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко.
Если квартира была построена по Указу № 240 или Указу № 13, то сдача ее в аренду на общих основаниях запрещена. Однако есть исключения, предусмотренные Указом № 13.
Среди возможных обстоятельств
Переезд в другую местность.
Расторжение брака.
Тяжелое материальное положение.
Этот перечень не является исчерпывающим. Каждый случай рассматривается индивидуально, и решение принимает местный исполнительный комитет.
Как действовать?
Чтобы получить разрешение на сдачу квартиры, необходимо:
Подать заявление в исполком, указав причины.
Приложить документы, подтверждающие обстоятельства.
Исполком может как одобрить заявление, так и отказать.
Административная ответственность
Если квартира будет сдана без разрешения, это грозит штрафом:
Первый раз: от 4 до 20 базовых величин (168−840 рублей);
Повторно: от 10 до 30 базовых величин (420−1260 рублей).
Евгений Курнасенко советует не рисковать, а заранее обратиться в исполком для оформления разрешения. Это поможет избежать штрафов и правовых проблем.