Можно ли в Беларуси сдавать внаем льготное жилье, построенное для многодетных? 11.01.2025, 13:47

Адвокат объяснил.

Многодетные семьи, построившие квартиру по льготному кредиту, часто задаются вопросом: можно ли сдавать это жилье в аренду, если в наследство досталась другая квартира?

Ответ на этот вопрос дал адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко.

Если квартира была построена по Указу № 240 или Указу № 13, то сдача ее в аренду на общих основаниях запрещена. Однако есть исключения, предусмотренные Указом № 13.

Среди возможных обстоятельств

Переезд в другую местность.

Расторжение брака.

Тяжелое материальное положение.

Этот перечень не является исчерпывающим. Каждый случай рассматривается индивидуально, и решение принимает местный исполнительный комитет.

Как действовать?

Чтобы получить разрешение на сдачу квартиры, необходимо:

Подать заявление в исполком, указав причины.

Приложить документы, подтверждающие обстоятельства.

Исполком может как одобрить заявление, так и отказать.

Административная ответственность

Если квартира будет сдана без разрешения, это грозит штрафом:

Первый раз: от 4 до 20 базовых величин (168−840 рублей);

Повторно: от 10 до 30 базовых величин (420−1260 рублей).

Евгений Курнасенко советует не рисковать, а заранее обратиться в исполком для оформления разрешения. Это поможет избежать штрафов и правовых проблем.

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