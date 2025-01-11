закрыть
11 января 2025, суббота, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Можно ли в Беларуси сдавать внаем льготное жилье, построенное для многодетных?

  • 11.01.2025, 13:47
Можно ли в Беларуси сдавать внаем льготное жилье, построенное для многодетных?

Адвокат объяснил.

Многодетные семьи, построившие квартиру по льготному кредиту, часто задаются вопросом: можно ли сдавать это жилье в аренду, если в наследство досталась другая квартира?

Ответ на этот вопрос дал адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко.

Если квартира была построена по Указу № 240 или Указу № 13, то сдача ее в аренду на общих основаниях запрещена. Однако есть исключения, предусмотренные Указом № 13.

Среди возможных обстоятельств

Переезд в другую местность.

Расторжение брака.

Тяжелое материальное положение.

Этот перечень не является исчерпывающим. Каждый случай рассматривается индивидуально, и решение принимает местный исполнительный комитет.

Как действовать?

Чтобы получить разрешение на сдачу квартиры, необходимо:

Подать заявление в исполком, указав причины.

Приложить документы, подтверждающие обстоятельства.

Исполком может как одобрить заявление, так и отказать.

Административная ответственность

Если квартира будет сдана без разрешения, это грозит штрафом:

Первый раз: от 4 до 20 базовых величин (168−840 рублей);

Повторно: от 10 до 30 базовых величин (420−1260 рублей).

Евгений Курнасенко советует не рисковать, а заранее обратиться в исполком для оформления разрешения. Это поможет избежать штрафов и правовых проблем.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц